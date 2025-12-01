Ünlü Yazar, Finansal Olarak Hızlı Büyümenin Sırrını Açıkladı: "Bunu Hiç Yapmadım"
Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/Xnpxpr...
Finans dünyasında çoğu kişi hızlı büyümenin borçla mümkün olduğunu düşünürken, ünlü yazar Dave Ramsey tam tersini yaptı. Tek bir kredi kullanmadan dev bir şirket kuran Ramsey, başarısının sırrını organik nakit akışı ve sabır olarak açıklıyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Finans dünyasında “büyümek için borç almak şarttır” görüşü neredeyse bir kural gibi kabul edilirken, Amerikalı finans uzmanı Dave Ramsey bu anlayışa tamamen karşı çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ramsey aynı stratejiyi gayrimenkul yatırımlarında da sürdürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın