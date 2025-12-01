onedio
Ünlü Yazar, Finansal Olarak Hızlı Büyümenin Sırrını Açıkladı: "Bunu Hiç Yapmadım"

Metehan Bozkurt
01.12.2025 - 15:49

Finans dünyasında çoğu kişi hızlı büyümenin borçla mümkün olduğunu düşünürken, ünlü yazar Dave Ramsey tam tersini yaptı. Tek bir kredi kullanmadan dev bir şirket kuran Ramsey, başarısının sırrını organik nakit akışı ve sabır olarak açıklıyor.

İşte detaylar...

Finans dünyasında “büyümek için borç almak şarttır” görüşü neredeyse bir kural gibi kabul edilirken, Amerikalı finans uzmanı Dave Ramsey bu anlayışa tamamen karşı çıktı.

Ramsey, tek bir dolar kredi kullanmadan dev bir şirket kurmayı başardı.

Ramsey, borç konusundaki yaklaşımını net bir şekilde ortaya koyuyor: “Borç risk demektir; borçlu, borç verene bağımlıdır.” Bu nedenle hayatı boyunca hiçbir yatırımını krediyle finanse etmedi.

Örneğin, şirket kampüsü için 10 milyon dolarlık bir arazi aldığında, Ramsey ve ekibi kredi kullanmak yerine nakit birikene kadar bekledi. İlk binayı da ancak yeterli fon toplandığında inşa ettiler. Bu sabırlı yaklaşım, COVID-19 döneminde borca batmış şirketlerin aksine Ramsey’nin kuruluşunun sarsılmadan ayakta kalmasını sağladı.

Ramsey aynı stratejiyi gayrimenkul yatırımlarında da sürdürüyor.

Nakit alınan mülkler borç yükü taşımadığı için güçlü bir nakit akışı sağlıyor ve “pozitif kartopu” etkisi yaratıyor: İlk mülk, bir sonraki yatırım için finansman sağlıyor.

Başarıya Giden Yolun Sert Gerçekleri de Var!

Ramsey, girişimciliğin “iş-yaşam dengesi” miti konusunda da oldukça sert. Başka bir milyarder, Jimmy John Liautaud, “Sıfırdan başlıyorsan iş-yaşam dengesi yoktur; bu bir illüzyondur” diyerek benzer görüşü destekliyor.

Ramsey’nin en temel tavsiyesi ise basit ama acımasız: “Kimse gelip seni kurtarmayacak.” Başarı, tek seferlik motivasyonla değil, yıllar süren disiplin ve dayanıklılıkla geliyor. “Kendini kötü hissediyorsan bile yapman gerekeni yap,” diyor Ramsey.

Genç girişimcilere ise hem umut verici hem uyarıcı bir mesajı var. Z ve Y kuşağının enerjisini övse de, “kolay çözüm arayışı” ve “hak edilmişlik hissi” konusunda eleştirileri var. Ona göre gerçek servet, “mikrodalgada değil, hafta sonu boyunca pişen barbekü gibi” yavaş yavaş inşa ediliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
