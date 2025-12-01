Özellikleri Neler? Dünyanın İlk 50 Metre Kızılötesi Gece Görüş Kameralı Akıllı Telefonu Tanıtıldı

Kamera tarafında 50 MP ana kamera, 5 MP makro kamera ve 32 MP ön kameraya ek olarak, modelin en dikkat çekici bileşeni olan 64 MP kızılötesi gece görüş kamerası öne çıkıyor. Bu sensör, ortama ek bir IR kaynağı olmaksızın karanlıkta ayrıntılı görüntü kaydı yapılmasını sağlıyor. Arka bölümde bulunan 3 watt’lık kızılötesi ışık ise daha uzak mesafelerde görüş imkânı sunuyor.

Fossibot F113, tüm bu donanımı 460 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşturuyor. Dayanıklılık, yüksek pil kapasitesi ve uzun menzilli gece görüşünü bir araya getiren model, sağlam telefon kategorisinde öne çıkan seçeneklerden biri olarak konumlanıyor.