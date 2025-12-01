onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Özellikleri Neler? Dünyanın İlk 50 Metre Kızılötesi Gece Görüş Kameralı Akıllı Telefonu Tanıtıldı

Özellikleri Neler? Dünyanın İlk 50 Metre Kızılötesi Gece Görüş Kameralı Akıllı Telefonu Tanıtıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 14:36

Fossibot, dayanıklı akıllı telefon sınıfına sınırları zorlayan yeni bir model ekledi. Markanın F113 adıyla tanıttığı cihaz, 50 metreye kadar görüş sağlayabilen kızılötesi gece görüş kamerasıyla öne çıkarak sektörde dikkatleri üzerine topladı. Hem zorlu çalışma koşullarına uygun yapısı hem de yüksek donanım özellikleriyle F113, profesyonel kullanım alanları için güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: https://www.donanimhaber.com/dunyanin...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fossibot, dayanıklılık odaklı akıllı telefon pazarına iddialı bir model daha ekledi.

Fossibot, dayanıklılık odaklı akıllı telefon pazarına iddialı bir model daha ekledi.

Yeni F113, 50 metreye kadar görüş sağlayabilen kızılötesi gece görüş kamerasıyla dikkat çekiyor ve bu özelliğiyle segmentinde bir ilki temsil ediyor. Cihazın merkezinde MediaTek Dimensity 7050 işlemci bulunuyor. 12 GB RAM, 24 GB’a kadar genişletilebilir sanal bellek ve 256 GB depolama alanı da performans tarafında güçlü bir yapı sunuyor.

Model, 6.78 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip ekranıyla akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor.

Model, 6.78 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip ekranıyla akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor.

Arka yüzde yer alan çok renkli LED ışık ve 110 dB seviyesine ulaşan hoparlör, hem bildirim takibinde hem de multimedya kullanımında ek avantaj yaratıyor.

Dayanıklılık konusunda IP68 su geçirmezlik, IP69K toz geçirmezlik ve MIL-STD-810H askeri standart sertifikalarıyla gelen F113, zorlu koşullara uygun şekilde tasarlanmış. Cihazın üst kısmına yerleştirilmiş 160 lümenlik LED el feneri, yan taraftaki taşıma kayışıyla birlikte özellikle saha çalışanları için pratik bir kullanım sunuyor. 20.000 mAh kapasitesindeki batarya ise bu feneri kesintisiz 38 saate kadar çalıştırabiliyor.

Karanlıkta nasıl ayrıntılı görüntüleme yapabiliyor?

Karanlıkta nasıl ayrıntılı görüntüleme yapabiliyor?

Kamera tarafında 50 MP ana kamera, 5 MP makro kamera ve 32 MP ön kameraya ek olarak, modelin en dikkat çekici bileşeni olan 64 MP kızılötesi gece görüş kamerası öne çıkıyor. Bu sensör, ortama ek bir IR kaynağı olmaksızın karanlıkta ayrıntılı görüntü kaydı yapılmasını sağlıyor. Arka bölümde bulunan 3 watt’lık kızılötesi ışık ise daha uzak mesafelerde görüş imkânı sunuyor.

Fossibot F113, tüm bu donanımı 460 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşturuyor. Dayanıklılık, yüksek pil kapasitesi ve uzun menzilli gece görüşünü bir araya getiren model, sağlam telefon kategorisinde öne çıkan seçeneklerden biri olarak konumlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın