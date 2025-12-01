Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar
Gün geçmiyor ki ülkemizde garip olaylar yaşanmasın. Tıpkı Türkiye gündemi gibi sosyal medya da her hafta farklı konularla çalkalanıyor. Geçtiğimiz hafta da durum pek farklı değildi.
Vücudunu yalatan Yakup TV’den yatağı çalınan kediye kadar birbirinden ilginç olaylar viral oldu. X platformu hareketlenirken, birçok kullanıcı da olayları adeta yorum yağmuruna tuttu.
Geçen hafta sosyal medyada neler konuşulmuş, gelin birlikte bakalım…
İlk olarak Evrim Akın ile başlayalım isterseniz...
Yakup TV mahlasıyla bilinen sosyal medya fenomeni de en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi.
Soğuk baklavaya daha yeni yeni alıştık derken...
Kanyondaki kediyi de unutmayalım...
X'te artık hesap sahiplerinin konumu da görülebiliyor.
Elya Soylu yapay zekanın gelişimini bir kez daha yüzümüze tokat gibi çarptı.
Tuğçe isimli bir kullanıcının ise babasının numarası yerine başka birinin numarasını vermesi timeline'a böyle yansıdı👇
Bir diğer olay da Rolex saat takan bir kişinin toplu taşımada görülmesiydi.
