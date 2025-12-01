onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 13:21

Gün geçmiyor ki ülkemizde garip olaylar yaşanmasın. Tıpkı Türkiye gündemi gibi sosyal medya da her hafta farklı konularla çalkalanıyor. Geçtiğimiz hafta da durum pek farklı değildi.

Vücudunu yalatan Yakup TV’den yatağı çalınan kediye kadar birbirinden ilginç olaylar viral oldu. X platformu hareketlenirken, birçok kullanıcı da olayları adeta yorum yağmuruna tuttu.

Geçen hafta sosyal medyada neler konuşulmuş, gelin birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk olarak Evrim Akın ile başlayalım isterseniz...

İlk olarak Evrim Akın ile başlayalım isterseniz...

Setlerde küçük çocuklara ve diğer oyuncu arkadaşlarına 'mobbing' yaptığı iddiasıyla son haftalar da en çok konuşulan isimdi. Yaptığı basın açıklaması sonrasında X'te TT olması ise 'Bot mu basıyor?' şüphelerini de beraberinde getirmişti. Sosyal medya kullanıcıları birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Yakup TV mahlasıyla bilinen sosyal medya fenomeni de en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi.

Yakup TV mahlasıyla bilinen sosyal medya fenomeni de en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi.

Kick platformunda yaşanan mide bulandıran bir canlı yayınla gündem oldu. Olay, 'ayak yalama' ve benzeri uygunsuz eylemlerle viral oldu. Platformdan kısa sürede banlandı.

Soğuk baklavaya daha yeni yeni alıştık derken...

Soğuk baklavaya daha yeni yeni alıştık derken...

Şimdi de 'Burger Baklava' gündem oldu. Her ne kadar sadece şekli değişse de tadı da birçok kullanıcıya farklı geldi.

Kanyondaki kediyi de unutmayalım...

Kanyondaki kediyi de unutmayalım...

İstanbul’da bir alışveriş merkezinin dış alanında yaşayan sokak kedisinin yatağının çalınması, geçen hafta Türkiye sosyal medyasının en çok konuşulan ve en yüksek etkileşim alan içerikleri arasında yer aldı. Birçok kişi kedinin yatağının çalışmasına tepki gösterirken kediye başka yataklar da alındı.

X'te artık hesap sahiplerinin konumu da görülebiliyor.

X'te artık hesap sahiplerinin konumu da görülebiliyor.

Öyle ki, bu durum kullanıcılar arasında bazı kafa karışıklıklarına sebebiyet verdi. Hatta 'problematik' olarak bilinen hesapların birçoğunun Hindistan'dan çıkması pek şaşırtmasa da epey güldürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elya Soylu yapay zekanın gelişimini bir kez daha yüzümüze tokat gibi çarptı.

Elya Soylu yapay zekanın gelişimini bir kez daha yüzümüze tokat gibi çarptı.

Hesabın sahibi sosyoloji mezunu mu bilinmez ama Türkiye'deki toplum yapısını epey iyi gözlemlemiş olacak ki fotoğraflardaki ilginç ayrıntılarıyla adeta gülmekten kırıp geçiriyor.

Tuğçe isimli bir kullanıcının ise babasının numarası yerine başka birinin numarasını vermesi timeline'a böyle yansıdı👇

Tuğçe isimli bir kullanıcının ise babasının numarası yerine başka birinin numarasını vermesi timeline'a böyle yansıdı👇

Konuşma kısa sürede viral oldu. Olayı görenler 'Dünya ne kadar küçük' demekten kendini alamadı.

Bir diğer olay da Rolex saat takan bir kişinin toplu taşımada görülmesiydi.

Bir diğer olay da Rolex saat takan bir kişinin toplu taşımada görülmesiydi.
twitter.com

Birçok kişi bu saate 'çakma' derken bir kısım da saatin şeklini eleştirdi. Yorumlar kısa sürede viral oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın