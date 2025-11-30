İmparatorluk Dönemi Faberge Yumurtası 26 Milyon Dolara Alıcı Bulacak

Bu yumurtalardan sadece 43’ü günümüze ulaşmış durumda ve sadece yedisi özel koleksiyonlarda sergileniyor.

Kış Yumurtası daha önce iki kez dünya rekoru kırmıştı: 1994’te Cenevre’de 7,2 milyon İsviçre Frangı, 2002’de ise New York’ta 9,6 milyon dolara alıcı bulmuştu. Son yıllarda Fabergé eserlerine olan ilgi, özellikle zengin Rus koleksiyonerler arasında yeniden artış gösterdi.

14,2 santimetre boyundaki yumurta, Fabergé’nin imzası sayılan sürprizlerden birini de içeriyor: Kuvars taşından yapılmış ve altın saplarla desteklenmiş ahşap anemon çiçeklerinden oluşan minyatür bir buket.

1917 Devrimi sonrasında Romanov ailesinin devrilmesiyle birlikte Moskova’ya taşınan eser, Sovyetler tarafından döviz elde etmek amacıyla satılmış ve 1994’te tekrar gün yüzüne çıkana kadar uzun yıllar kayıp olarak kabul edilmişti.