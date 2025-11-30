onedio
İmparatorluk Dönemi Faberge Yumurtası 26 Milyon Dolara Alıcı Bulacak

Metehan Bozkurt
30.11.2025 - 15:17

1913 yılında Rus Çarı II. Nikolay tarafından annesine Paskalya hediyesi olarak yaptırılan Fabergé Kış Yumurtası, önümüzdeki hafta Londra’da yapılacak açık artırmada alıcı bulmaya hazırlanıyor. Kaya kristalinden oyulmuş yapısı, binlerce elmasla süslü detayları ve içinde sakladığı minyatür sürpriziyle dünyanın en nadir ve değerli Faberge eserlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tarih boyunca iki kez rekor kıran bu eşsiz yumurta, şimdi 26 milyon dolarlık tahmini fiyatıyla yeniden koleksiyoncuların radarına girdi.

Rus İmparatorluğu’nun en göz alıcı mücevher ustalarından Fabergé’nin elinden çıkan Kış Yumurtası, önümüzdeki hafta Londra’da yapılacak müzayedede rekor bir fiyatla alıcı bulmaya hazırlanıyor.

Uzmanlar, eserin en az 20 milyon sterline alıcı bulmasını bekliyor.

1913 yılında Çar II. Nikolay tarafından annesine Paskalya hediyesi olarak yaptırılan bu eşsiz yumurta, 20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez açık artırmaya çıkacak. Kaya kristalinden oyulmuş yapısı, buz kristali desenleri ve eritilmiş buz görünümündeki kaidesiyle dikkat çeken eserin üzerine platin üzerine serpiştirilmiş 4.500’den fazla gül kesim elmas yerleştirildi.

Christie’s müzayede uzmanı Margo Oganesian, Kış Yumurtası’nın Fabergé’nin ürettiği 50 İmparatorluk Paskalya Yumurtası arasında en nadirlerinden biri olduğunu belirtiyor.

Bu yumurtalardan sadece 43’ü günümüze ulaşmış durumda ve sadece yedisi özel koleksiyonlarda sergileniyor.

Kış Yumurtası daha önce iki kez dünya rekoru kırmıştı: 1994’te Cenevre’de 7,2 milyon İsviçre Frangı, 2002’de ise New York’ta 9,6 milyon dolara alıcı bulmuştu. Son yıllarda Fabergé eserlerine olan ilgi, özellikle zengin Rus koleksiyonerler arasında yeniden artış gösterdi.

14,2 santimetre boyundaki yumurta, Fabergé’nin imzası sayılan sürprizlerden birini de içeriyor: Kuvars taşından yapılmış ve altın saplarla desteklenmiş ahşap anemon çiçeklerinden oluşan minyatür bir buket.

1917 Devrimi sonrasında Romanov ailesinin devrilmesiyle birlikte Moskova’ya taşınan eser, Sovyetler tarafından döviz elde etmek amacıyla satılmış ve 1994’te tekrar gün yüzüne çıkana kadar uzun yıllar kayıp olarak kabul edilmişti.

