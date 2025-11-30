İmparatorluk Dönemi Faberge Yumurtası 26 Milyon Dolara Alıcı Bulacak
1913 yılında Rus Çarı II. Nikolay tarafından annesine Paskalya hediyesi olarak yaptırılan Fabergé Kış Yumurtası, önümüzdeki hafta Londra’da yapılacak açık artırmada alıcı bulmaya hazırlanıyor. Kaya kristalinden oyulmuş yapısı, binlerce elmasla süslü detayları ve içinde sakladığı minyatür sürpriziyle dünyanın en nadir ve değerli Faberge eserlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tarih boyunca iki kez rekor kıran bu eşsiz yumurta, şimdi 26 milyon dolarlık tahmini fiyatıyla yeniden koleksiyoncuların radarına girdi.
Rus İmparatorluğu’nun en göz alıcı mücevher ustalarından Fabergé’nin elinden çıkan Kış Yumurtası, önümüzdeki hafta Londra’da yapılacak müzayedede rekor bir fiyatla alıcı bulmaya hazırlanıyor.
Christie’s müzayede uzmanı Margo Oganesian, Kış Yumurtası’nın Fabergé’nin ürettiği 50 İmparatorluk Paskalya Yumurtası arasında en nadirlerinden biri olduğunu belirtiyor.
