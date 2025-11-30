X'te Neler Oluyor? Son Güncellemelerle Birlikte Uzun Süredir Kullanılmayan Binlerce Hesap Askıya Alındı
X platformu, Kasım ayı başından itibaren küresel çapta yürüttüğü spam ve bot temizliği operasyonunu hızlandırdı. Platformun 7 Kasım 2025 tarihinde yayımladığı en güncel şeffaflık raporuna göre, yalnızca bir hafta içinde 1,7 milyon spam ve manipülatif hesap kalıcı olarak kapatıldı. Aynı dönemde, altı aydan uzun süredir hiçbir aktivite göstermeyen pasif hesapların da toplu olarak askıya alınması veya silinmesi işlemi devreye alındı. Bu iki uygulamanın eş zamanlı yürütülmesi özellikle Türkiye’de çok sayıda gazeteci, siyasetçi ve kamuoyunun yakından takip ettiği hesapların takipçi sayılarında ani ve belirgin düşüşlere yol açtı. Peki X politikaları nasıl işliyor, hangi gazeteci bu konu hakkında neler söylemiş?
Son günlerde X platformunda (eski Twitter) bot hesapların ve uzun süredir pasif kalan hesapların toplu silinmesi, ülkemizde büyük tartışma yarattı.
Takipçilerinin silindiğine dair gönderi paylaşan isimler arasında Gazeteci Mine Kırkkanat da vardı.
Prof. Dr. Mete Gündoğan:
Eski Milletvekili Emekli General Engin Alan ve Korgeneral Barış Yarkadaş gibi isimler de benzer şikayetlerde bulundu. Yarkadaş, 60 bin takipçisinin listeden düştüğünü söyledi.
Gazeteci Uğur Dündar da duruma ilişkin bir paylaşım yaptı.
Milletvekili Engin Alan:
İletişim Bakanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci de bu konuyu şöyle izah etti.
Peki, X politikası nasıl işliyor?
