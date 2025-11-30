onedio
article/comments
article/share
X'te Neler Oluyor? Son Güncellemelerle Birlikte Uzun Süredir Kullanılmayan Binlerce Hesap Askıya Alındı

X'te Neler Oluyor? Son Güncellemelerle Birlikte Uzun Süredir Kullanılmayan Binlerce Hesap Askıya Alındı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 13:25

X platformu, Kasım ayı başından itibaren küresel çapta yürüttüğü spam ve bot temizliği operasyonunu hızlandırdı. Platformun 7 Kasım 2025 tarihinde yayımladığı en güncel şeffaflık raporuna göre, yalnızca bir hafta içinde 1,7 milyon spam ve manipülatif hesap kalıcı olarak kapatıldı. Aynı dönemde, altı aydan uzun süredir hiçbir aktivite göstermeyen pasif hesapların da toplu olarak askıya alınması veya silinmesi işlemi devreye alındı. Bu iki uygulamanın eş zamanlı yürütülmesi özellikle Türkiye’de çok sayıda gazeteci, siyasetçi ve kamuoyunun yakından takip ettiği hesapların takipçi sayılarında ani ve belirgin düşüşlere yol açtı. Peki X politikaları nasıl işliyor, hangi gazeteci bu konu hakkında neler söylemiş?

Buyurun beraber bakalım...

Son günlerde X platformunda (eski Twitter) bot hesapların ve uzun süredir pasif kalan hesapların toplu silinmesi, ülkemizde büyük tartışma yarattı.

Birçok muhalif gazeteci ve siyasetçi, takipçi sayılarının hızla düştüğünü, bunun X’in muhalif hesapları hedef alan kasıtlı bir operasyonu olduğunu iddia etti.

Takipçilerinin silindiğine dair gönderi paylaşan isimler arasında Gazeteci Mine Kırkkanat da vardı.

twitter.com

Kırkkanat, 'X’teki değerli okurlarıma ÖNEMLİ DUYURU: Türkiye’de muhalif hesapları küçültmek için programlanan sansürcü bir algoritma, sözde bot hesapları siliyormuş gibi gerçek takipçilerimizi siliyor. Beni takibe alanların, takipten çıkarılıp çıkarılmadıklarını düzenli olarak kontrol etmelerini ve eğer çıkarıldılarsa sabırla, inatla yeniden takibe almalarını rica ediyorum' demişti.

Prof. Dr. Mete Gündoğan:

twitter.com

'Sanırım bazı hesapları küçültmek için bir algoritma çalışıyor!

Güya bot hesapları siliyor ama gerçekte takipçilerimizi siliyor.

Takipçilerimize,

takipten çıkarılıp çıkarılmadıklarını düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye ederim.

Burası da ayrı bir mücadele cephesi oldu.

Sonunda kazanan biz olacağız evelallah.'

Eski Milletvekili Emekli General Engin Alan ve Korgeneral Barış Yarkadaş gibi isimler de benzer şikayetlerde bulundu. Yarkadaş, 60 bin takipçisinin listeden düştüğünü söyledi.

twitter.com

Son dönemde birçok takipçim “Beni niye listeden çıkardın?” diyor.

Troller dışında kimseyi engellemiyor ve listeden çıkarmıyorum.

X platformu, “aktif olmayan hesapları kapatıyoruz” diyerek binlerce takipçiyi listelerden çıkarıyormuş… (Resmi açıklama değil.)

Uğur Abi ve birçok gazeteci de bundan şikayetçi… Uğur Abi’nin 100 bin takipçisi kayıp.. Benim de 60 bine yakın takipçim listeden düştü.

Sanırım X’in bir açıklama yapması gerekiyor.

Gazeteci Uğur Dündar da duruma ilişkin bir paylaşım yaptı.

twitter.com

'Muhalif hesapları budayan ve büyümelerini engelleyen @XTurkiye, 100 bin takipçimi daha sildi. Ben bot hesap, algoritma falan anlamam ama korkakları iyi teşhis ederim. Takipçi sayım tek kişi bile kalsa bu korkaklığı ve muhalefet korkusunu haykırmaya devam edeceğim.

Gerekirse de Amerika'daki gazeteci dostlarıma röportajlar vereceğim.'

Milletvekili Engin Alan:

twitter.com

'20 günde buharlaşan takipçi sayısı iki bini geçti.

Her kim veya kimlerseniz,tekrar söylüyorum:

Sıfırlayana kadar devam etmezseniz,şerefsizin önde gidenisiniz.

Vesselam!'

İletişim Bakanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci de bu konuyu şöyle izah etti.

twitter.com

'X sizi hedef almadı, parayla satın aldığınız bot takipçilerinizi hedef aldı. Son günlerde X platformundan en çok gündeme getirilen konulardan biri: 'X takipçilerimi takipten düşürüyor, siliyor.'

Gerçek: X periyodik olarak bot, spam, otomatik yazılım tarafından yönetilen veya doğrulanamayan hesapları siliyor.

Bu tür hesaplar takip ediyor görünse bile gerçek kullanıcı değil. Temizlendiklerinde herkesin takipçi sayısı düşüyor.

Gizli bir operasyonla yalnızca bazı bireylerin takipçileri silinmez.'

Peki, X politikası nasıl işliyor?

X, 2022’den beri düzenli olarak bot ve spam hesapları temizliyor. Kasım 2025’te yayımlanan son şeffaflık raporunda da haftada ortalama 1,7 milyon sahte/manipülatif hesap kapatıldığını açıkladı. Aynı süreçte 6 aydan uzun süredir hiç giriş yapılmayan pasif hesapları da silip kullanıcı adlarını geri dönüşüme alıyor. Bu küresel ve otomatik bir uygulama olduğu için Türkiye’deki muhalif hesaplar dahil herkesin takipçi sayısı düşebiliyor; platformun resmi açıklamasına göre belirli bir siyasi gruba yönelik özel bir hedefleme yok, sadece yapay etkileşim üreten veya uzun zamandır kullanılmayan profiller temizleniyor.

