İslam Memiş'ten Altın İçin Kritik Uyarı: 10 Aralık Tarihine Dikkat Çekti!

'2026 yılında altın-gümüş rasyosunda bir pozisyon alacağız ama 2026 yılına ilişkin hangi seviyeleri beklediğimi ileriki videolarda açıklayacağım. Bugün o gün kıymetli arkadaşlar, altın-gümüş rasyosunda Ocak ayında 88 seviyesinden bir dönüş yapmıştık. Beklentimiz 72 seviyesiydi. Sabrettik. 11 aylık bir süreç geçti. Yıllık pozisyon açtığımız için bu yıl pozisyonumuzu kapattık.' açıklamasında bulunan İslam Memiş, gram altın için Kasım ayında üç kademe alım gerçekleştirdiklerini açıkladı: '5.540 TL seviyesinden %25, 5.693 TL’den %25 ve 5.740 TL’den %25 alım yapıldı.' dedi.

Gümüş tarafında da önemli hamleler yapıldığının altını çizden Memiş, ons gümüşün 50 dolar seviyesinin üzerinde alım öngörüsü olduğunu belirtti. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, altın-gümüş rasyosu 77 seviyesine kadar gerileyerek gümüş yatırımcılarını sevindirdi. Özellikle 88 seviyesinden altınını gümüşe çeviren yatırımcılar, 77 seviyesinden altınlarını yerine koydu.