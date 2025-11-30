onedio
İslam Memiş'ten Altın İçin Kritik Uyarı: 10 Aralık Tarihine Dikkat Çekti!

İslam Memiş'ten Altın İçin Kritik Uyarı: 10 Aralık Tarihine Dikkat Çekti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.11.2025 - 10:02

Yatırım uzmanı ve finans analisti İslam Memiş, altın fiyatları için dalgalanmanın bol olduğu, gümüş için ise rekorların yaşandığı kasım ayının ardından kendi YouTube kanalında değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, yatırımcılar için kritik ipuçları verdi.

İslam Memiş, kendi YouTube kanalından kasım ayı altın ve gümüş fiyatları için değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş, kendi YouTube kanalından kasım ayı altın ve gümüş fiyatları için değerlendirmelerde bulundu.

Kasım ayının genel itibarıyla iyi geçtiğini dile getiren İslam Memiş, finansal piyasalarda yüksek tansiyon veya olumsuz bir etkileşim olmadığını belirtti. Sakin ve iyimser bir kapanış gerçekleştiğini vurgulayan Memiş, Aralık ayında yıl sonu Noel tatiline yakın bir süreç olduğu için de olumsuz bir gelişme beklemediğini açıkladı. Ancak İslam Memiş'in de altını çizdiği üzere, 10 Aralık Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı piyasaların ana odağı olacak.

İslam Memiş, "Bugün o gün" dedi.

İslam Memiş, "Bugün o gün" dedi.

'2026 yılında altın-gümüş rasyosunda bir pozisyon alacağız ama 2026 yılına ilişkin hangi seviyeleri beklediğimi ileriki videolarda açıklayacağım. Bugün o gün kıymetli arkadaşlar, altın-gümüş rasyosunda Ocak ayında 88 seviyesinden bir dönüş yapmıştık. Beklentimiz 72 seviyesiydi. Sabrettik. 11 aylık bir süreç geçti. Yıllık pozisyon açtığımız için bu yıl pozisyonumuzu kapattık.' açıklamasında bulunan İslam Memiş, gram altın için Kasım ayında üç kademe alım gerçekleştirdiklerini açıkladı: '5.540 TL seviyesinden %25, 5.693 TL’den %25 ve 5.740 TL’den %25 alım yapıldı.' dedi.

Gümüş tarafında da önemli hamleler yapıldığının altını çizden Memiş, ons gümüşün 50 dolar seviyesinin üzerinde alım öngörüsü olduğunu belirtti. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, altın-gümüş rasyosu 77 seviyesine kadar gerileyerek gümüş yatırımcılarını sevindirdi. Özellikle 88 seviyesinden altınını gümüşe çeviren yatırımcılar, 77 seviyesinden altınlarını yerine koydu.

