Yargıtay Üyesi Dava Açmıştı: Bu Davayla En Düşük Emekli Maaşı 36 Bin TL Olabilir!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.11.2025 - 08:20

2023’te memur ve memur emeklisine verilen 8 bin 77 TL’lik seyyanen zam sözü, memurlara tutulmuş ancak emekliler zam alamamıştı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in 3 ay önce açtığı davayla, memura verilen seyyanen zammın emeklilere de verilmesi talebiyle açtığı dava ile en düşük emekli maaşı 36 bin TL'ye çıkabilir.

En düşük emekli maaşı 36 bin TL'ye çıkabilir!

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023 yılında memura verilen seyyanen zammın emeklilere de verilmesi için üç ay önce dava açtı. Dava henüz görülmezken, Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, görevde olan memurlar ile emekli memurların ücret artışlarının birbirine paralel olduğunu, bu nedenle sadece memurlara zam yapılıp emeklilerine zam verilmemesinin 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Anayasa’nın 2, 10, 11, 55 ve 60’ıncı maddelerine aykırı olduğunu dile getirdi. Gündoğan, memur emeklisine verilmesi talep edilen 8 bin 77 liralık zammın 2025 yılı temmuz ayı katsayılarla güncellenmesi halinde emeklilerin aylığına en az 20 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini mahkemeye bildirdi ve ”Davayı kazanmamız halinde en düşük memur emeklisi aylığının 36 bin liraya çıkmasında engel kalmayacaktır.” açıklamasında bulundu.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
