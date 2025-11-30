Yargıtay Üyesi Dava Açmıştı: Bu Davayla En Düşük Emekli Maaşı 36 Bin TL Olabilir!

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023 yılında memura verilen seyyanen zammın emeklilere de verilmesi için üç ay önce dava açtı. Dava henüz görülmezken, Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, görevde olan memurlar ile emekli memurların ücret artışlarının birbirine paralel olduğunu, bu nedenle sadece memurlara zam yapılıp emeklilerine zam verilmemesinin 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Anayasa’nın 2, 10, 11, 55 ve 60’ıncı maddelerine aykırı olduğunu dile getirdi. Gündoğan, memur emeklisine verilmesi talep edilen 8 bin 77 liralık zammın 2025 yılı temmuz ayı katsayılarla güncellenmesi halinde emeklilerin aylığına en az 20 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini mahkemeye bildirdi ve ”Davayı kazanmamız halinde en düşük memur emeklisi aylığının 36 bin liraya çıkmasında engel kalmayacaktır.” açıklamasında bulundu.