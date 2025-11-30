Kış Etkisini Gösteriyor: Meteorolojiden İl İl Sağanak Yağış ve Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bugün ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yapılan tahminlere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç), Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun çevrelerinin yağışlı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı da tahminler arasında yer alıyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi de Meteoroloji'den gelen tahminler arasında.