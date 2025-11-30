Kış Etkisini Gösteriyor: Meteorolojiden İl İl Sağanak Yağış ve Kar Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin ve hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinde sıcaklıklar görülecek. Ülke geneli bugün gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında olacak.
Bugün hava nasıl? İşte 30 Kasım Pazar Hava Durumu detayları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılı bir yanıt geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji il il uyardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın