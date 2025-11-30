onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kış Etkisini Gösteriyor: Meteorolojiden İl İl Sağanak Yağış ve Kar Uyarısı

Kış Etkisini Gösteriyor: Meteorolojiden İl İl Sağanak Yağış ve Kar Uyarısı

hava durumu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.11.2025 - 07:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin ve hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinde sıcaklıklar görülecek. Ülke geneli bugün gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında olacak.

Bugün hava nasıl? İşte 30 Kasım Pazar Hava Durumu detayları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılı bir yanıt geldi.

"Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılı bir yanıt geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bugün ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yapılan tahminlere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç), Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun çevrelerinin yağışlı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı da tahminler arasında yer alıyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi de Meteoroloji'den gelen tahminler arasında.

Meteoroloji il il uyardı.

Meteoroloji il il uyardı.

Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgara karşı uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' ve 'Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' uyarılarını yayınladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın