İki Çocuk Ürünü Bakanlık Kararıyla Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi kapsamında incelemeye aldığı iki çocuk ürününü yönetmeliğe aykırı buldu ve satışlarını durdurarak piyasadan toplatma kararı verdi. Yapılan değerlendirmelerde, ürünlerin çocuklar için ciddi boğulma riski oluşturduğu tespit edildi. Bu karar, tüketici güvenliğinin korunması ve çocukların sağlığının öncelikli tutulması amacıyla alındı.