İki Çocuk Ürünü Bakanlık Kararıyla Piyasadan Toplatılıyor

İki Çocuk Ürünü Bakanlık Kararıyla Piyasadan Toplatılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.11.2025 - 22:09

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi kapsamında incelemeye aldığı iki çocuk ürününü yönetmeliğe aykırı buldu ve satışlarını durdurarak piyasadan toplatma kararı verdi. Yapılan değerlendirmelerde, ürünlerin çocuklar için ciddi boğulma riski oluşturduğu tespit edildi. Bu karar, tüketici güvenliğinin korunması ve çocukların sağlığının öncelikli tutulması amacıyla alındı.

Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerde özellikle çocuk oyuncaklarında risk oranı yüksek çıkan iki farklı ürün için toplatma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerde özellikle çocuk oyuncaklarında risk oranı yüksek çıkan iki farklı ürün için toplatma kararı aldı.

Bakanlık, “Jojo Pops” marka pelüş oyuncak serisine ait bir çocuk çantasının satışının yasaklandığını açıkladı. Yapılan testler, ürünün mekanik ve fiziksel özellikler standardını karşılamadığını ortaya koydu. Özellikle fermuar elciğinin tork testinde koparak küçük parçalar oluşturduğu ve bunun boğulma riski taşıdığı belirtildi. Bu nedenlerle söz konusu ürünün piyasadan tamamen toplatılmasına karar verildi.

Eşofmanda boğulma riski tespit edildi.

Eşofmanda boğulma riski tespit edildi.

Listedeki ikinci ürün ise “Bross” marka çocuk eşofman takımı oldu. Denetimler sırasında, ürünün kordon boyunun yönetmelik sınırlarını aştığı ve bu nedenle boğulma riski oluşturduğu belirlendi. Güvenlik endişeleri nedeniyle eşofman takımının satışı yasaklandı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilere ellerinde bu ürünlerden bulunması halinde derhal kullanımdan kaldırmaları yönünde uyarıda bulundu.

