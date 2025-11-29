Eski F1 Pilotu Adrian Sutil Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Adrian Sutil, F1 kariyerinde Spyker, Force India ve Sauber takımlarıyla yedi sezon yarışmış ve 2013 Monaco Grand Prix’sinde elde ettiği beşincilikle öne çıkmıştı.

Ancak Sutil, pist dışında da tartışmalardan uzak değildi. 2011’de Şanghay’daki bir gece kulübü olayında, Lotus yöneticisi Eric Lux şampanya kadehiyle yaralanmış ve Sutil ağır bedensel zarar verme suçundan suçlu bulunmuştu. 18 ay ertelenmiş hapis ve para cezasına çarptırılan Sutil, bu dava sonrası F1’den ayrılmış, ancak 2013’te Force India ile spora geri dönmüştü.