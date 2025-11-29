onedio
Eski F1 Pilotu Adrian Sutil Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Eski F1 Pilotu Adrian Sutil Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Hakan Karakoca
29.11.2025 - 20:42

Eski Formula 1 pilotu Adrian Sutil, Almanya’da dolandırıcılık ve zimmet suçlamalarıyla düzenlenen kapsamlı uluslararası operasyonda gözaltına alındı. Baden-Württemberg’de birden fazla adrese yapılan baskınla ilgili soruşturmanın ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Dolandırıcılık ve zimmete para geçirme iddiaları var.

Eski Formula 1 pilotu Adrian Sutil, dolandırıcılık ve zimmet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Almanya’da polis operasyonu sırasında gözaltına alındı.

Bild’in haberine göre 42 yaşındaki Sutil, Baden-Württemberg Eyalet Kriminal Polisi ve Stuttgart savcılığının ortak operasyonunda kelepçelenerek götürüldü. Birden fazla adrese düzenlenen baskınla ilgili yetkililer ayrıntı paylaşmazken, eski Sauber pilotu iddialara dair açıklama yapmadı.

Daha önce yaralamadan suçlu bulundu.

Adrian Sutil, F1 kariyerinde Spyker, Force India ve Sauber takımlarıyla yedi sezon yarışmış ve 2013 Monaco Grand Prix’sinde elde ettiği beşincilikle öne çıkmıştı.

Ancak Sutil, pist dışında da tartışmalardan uzak değildi. 2011’de Şanghay’daki bir gece kulübü olayında, Lotus yöneticisi Eric Lux şampanya kadehiyle yaralanmış ve Sutil ağır bedensel zarar verme suçundan suçlu bulunmuştu. 18 ay ertelenmiş hapis ve para cezasına çarptırılan Sutil, bu dava sonrası F1’den ayrılmış, ancak 2013’te Force India ile spora geri dönmüştü.

Adı büyük bir kazaya da karıştı.

The Sun gazetesi, 2020’de Sutil’e ait olduğu bildirilen 1,2 milyon sterlin değerindeki McLaren Senna LM süper otomobilinin Monako’da kaza yaptığını duyurmuştu.

Sosyal medyada, turuncu Senna LM’nin bir sokak lambasına çarparak parçalandığı kazanın fotoğrafları paylaşılmıştı. Kazanın Monako’nun hemen dışında gerçekleştiği ve Alman pilot Sutil’in aracın yanında oturduğu bildirildi.

McLaren Senna LM’nin maliyeti yaklaşık 1 milyon 248 bin euro olarak tahmin ediliyor. Modelden sadece 24 adet üretildi ve markanın ikonik papaya turuncusu renginde yalnızca 6 adet satıldı.

