Eski F1 Pilotu Adrian Sutil Dolandırıcılıktan Tutuklandı
Eski Formula 1 pilotu Adrian Sutil, Almanya’da dolandırıcılık ve zimmet suçlamalarıyla düzenlenen kapsamlı uluslararası operasyonda gözaltına alındı. Baden-Württemberg’de birden fazla adrese yapılan baskınla ilgili soruşturmanın ayrıntıları henüz açıklanmadı.
Dolandırıcılık ve zimmete para geçirme iddiaları var.
Daha önce yaralamadan suçlu bulundu.
Adı büyük bir kazaya da karıştı.
