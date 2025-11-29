Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş Evinde Sigortasız Temizlikçi, Bakıcı Çalıştıranları Uyardı
Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, evde temizlikçi, bakıcı veya gündelikçi çalıştıran milyonlarca kişiyi uyardı. Karakaş, sigortasız işçi çalıştırmanın sadece para cezasıyla sınırlı olmadığını, bir iş kazasında SGK’nın milyonlarca liralık masrafı ev sahibinden tahsil edebileceğini belirtti.
Ev ya da arabanızı kaybedebilirsiniz.
İş kazasında ev sahibi sorumlu oluyor.
e-devlet üzerinden sigorta yaptırabilirsiniz.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
