Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş Evinde Sigortasız Temizlikçi, Bakıcı Çalıştıranları Uyardı

Hakan Karakoca
29.11.2025 - 19:20

Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, evde temizlikçi, bakıcı veya gündelikçi çalıştıran milyonlarca kişiyi uyardı. Karakaş, sigortasız işçi çalıştırmanın sadece para cezasıyla sınırlı olmadığını, bir iş kazasında SGK’nın milyonlarca liralık masrafı ev sahibinden tahsil edebileceğini belirtti.

Ev ya da arabanızı kaybedebilirsiniz.

Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi köşesinde milyonlarca haneyi ilgilendiren kritik bir uyarıda bulundu. Türkiye’de yaklaşık 26 milyon hane bulunduğunu ve her 3-4 evden birinde temizlikçi, bakıcı veya gündelikçi çalıştırıldığını hatırlatan Karakaş, sigorta yaptırmamanın ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Olası bir iş kazasında işverenlerin ev ve araçlarını kaybedebileceğini de belirtti.

İş kazasında ev sahibi sorumlu oluyor.

Evde çalışan sigortasız bir işçide meydana gelen iş kazaları, SGK tarafından doğrudan iş kazası sayılıyor. Örneğin, cam silerken düşüp hayatını kaybeden bir çalışanın eşine, çocuklarına veya anne-babasına bağlanacak aylıkların peşin sermaye değeri, tüm tedavi ve hastane masrafları ile diğer SGK giderleri ev sahibinden tahsil ediliyor.

e-devlet üzerinden sigorta yaptırabilirsiniz.

Karakaş, bu tutarın “milyonlarca lirayı bulabileceğini” ve birçok kişinin evini ya da arabasını satmak zorunda kalabileceğini belirterek ciddi bir risk uyarısında bulundu. SGK’nın ev hizmetleri için sunduğu “Kolay İşverenlik Uygulaması” ile işlemlerin kolay ve hızlı şekilde e-Devlet üzerinden tamamlanabildiğini de vurguladı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
