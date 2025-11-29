Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş Evinde Sigortasız Temizlikçi, Bakıcı Çalıştıranları Uyardı

Karakaş, bu tutarın “milyonlarca lirayı bulabileceğini” ve birçok kişinin evini ya da arabasını satmak zorunda kalabileceğini belirterek ciddi bir risk uyarısında bulundu. SGK’nın ev hizmetleri için sunduğu “Kolay İşverenlik Uygulaması” ile işlemlerin kolay ve hızlı şekilde e-Devlet üzerinden tamamlanabildiğini de vurguladı.