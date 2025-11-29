Türkiye'nin İngilizce Sıralaması Geriledi, En İyi İngilizce Konuşan İl de Belli Oldu

Sıralamada Hollanda zirvedeki yerini korurken, Hırvatistan ve Avusturya yükseliş gösterdi; Almanya ise en dikkat çekici sıçramayı yaptı. Ölçülen ülkelerin çoğunda konuşma becerisi en zayıf alan olarak öne çıktı. Beklentilerin aksine, birçok ülkede 25 yaş altı yetişkinlerin puanlarının daha düşük olduğu görüldü.

Türkiye’de İngilizce yeterliliği en yüksek seviye Marmara Bölgesinde gözlendi. Şehirler arasında İzmir 515 puanla ilk sıraya yerleşirken, Ankara 508 puanla ülke ortalamasının üzerinde kaldı. Türkiye genelinde okuma en güçlü, konuşma ise en zayıf beceri olarak belirlendi.