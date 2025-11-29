Türkiye'nin İngilizce Sıralaması Geriledi, En İyi İngilizce Konuşan İl de Belli Oldu
EF Education First’ün 2025 İngilizce Yeterlilik Endeksi (EF EPI) sonuçlarına göre Türkiye, 488 puanla 123 ülke içinde 71’inci sıraya gerileyerek Avrupa’da sondan ikinci oldu. Geçen yıl 497 puanla 65’inci sırada bulunan Türkiye, bu yıl 9 puanlık bir düşüş yaşadı.
Türkiye'nin İngilizce sıralaması Avrupa'nın en kötülerinden.
En iyi konuşan illerde İzmir ve Ankara dikkat çekti.
