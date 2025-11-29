onedio
Türkiye'nin İngilizce Sıralaması Geriledi, En İyi İngilizce Konuşan İl de Belli Oldu

Hakan Karakoca
29.11.2025 - 18:34

EF Education First’ün 2025 İngilizce Yeterlilik Endeksi (EF EPI) sonuçlarına göre Türkiye, 488 puanla 123 ülke içinde 71’inci sıraya gerileyerek Avrupa’da sondan ikinci oldu. Geçen yıl 497 puanla 65’inci sırada bulunan Türkiye, bu yıl 9 puanlık bir düşüş yaşadı.

Türkiye'nin İngilizce sıralaması Avrupa'nın en kötülerinden.

EF Education First’ün 2025 İngilizce Yeterlilik Endeksi’ne (EF EPI) göre Türkiye, 488 puanla 123 ülke içinde 71’inci, Avrupa’da ise sondan ikinci sırada yer aldı. Geçen yıl 497 puanla 65’inci basamakta bulunan Türkiye, bu yıl 9 puanlık bir gerileme yaşadı. Araştırma, 2020’den bu yana küresel İngilizce yeterliliğinde ilerleme olmadığını; özellikle konuşma ve yazma becerilerinde belirgin bir zayıflama görüldüğünü ortaya koydu. Üretken beceriler bu yıl ilk kez yapay zekâ tabanlı bir değerlendirme sistemiyle ölçüldü.

En iyi konuşan illerde İzmir ve Ankara dikkat çekti.

Sıralamada Hollanda zirvedeki yerini korurken, Hırvatistan ve Avusturya yükseliş gösterdi; Almanya ise en dikkat çekici sıçramayı yaptı. Ölçülen ülkelerin çoğunda konuşma becerisi en zayıf alan olarak öne çıktı. Beklentilerin aksine, birçok ülkede 25 yaş altı yetişkinlerin puanlarının daha düşük olduğu görüldü.

Türkiye’de İngilizce yeterliliği en yüksek seviye Marmara Bölgesinde gözlendi. Şehirler arasında İzmir 515 puanla ilk sıraya yerleşirken, Ankara 508 puanla ülke ortalamasının üzerinde kaldı. Türkiye genelinde okuma en güçlü, konuşma ise en zayıf beceri olarak belirlendi.

