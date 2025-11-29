Kazım Koyuncu Paylaştığı İçin Mahkemelik Olan Vatandaşa Koyuncu Ailesinden Açıklama Geldi

Ünlü sanatçının kardeşi müzisyen Niyazi Koyuncu, sosyal medyadan aile olarak yaşanan durumdan dolayı üzüntülerini belirtti. Koyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün sosyal medyada paylaşılan bir video aracılığıyla, Kazım’ın bir eserinin kullanımıyla ilgili bir hukuki başvurunun yapılmış olduğunu öğrendik. Aile olarak bu süreçten önceden haberdar olmadığımızı ve konuyu söz konusu video sayesinde fark ettiğimizi özellikle belirtmek isteriz'

Niyazi Koyuncu'nun paylaşımının devamında şu sözler yer aldı:

'Kazım’ın müziğini, sözünü ve hatırasını yaşatan hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz. O, hayatı boyunca sevgiyi, dayanışmayı ve iyiliği büyütmeye çalıştı; biz de ailesi olarak aynı hassasiyeti taşımak zorundayız.

Bu başvurunun yapılmasında hukuk büromuzun bir art niyetinin bulunmadığını da ifade etmek isteriz.

Kazım’ın haklarını koruma amacıyla rutin takip süreçlerinde, reklam amaçlı kullanımlarla iyi niyetli paylaşımların zaman zaman karışabildiği bize iletilmiştir.

Bu durum da maalesef böyle bir yanlış yönlendirmeye sebep olmuştur. Konuyu detaylıca değerlendirdik ve ilgili başvurunun hiçbir şart olmadan geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Kazım’ın şarkılarını söyleyen, paylaşan, hatırasını büyüten herkes bizim için değerlidir.

Bu süreçten dolayı kırılan, incinen tüm dostlardan içtenlikle özür diler; sevgimizi ve teşekkürlerimizi göndeririz.

Kazım Koyuncu ailesi adına,

Saygılarımızla.'