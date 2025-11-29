onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kazım Koyuncu Paylaştığı İçin Mahkemelik Olan Vatandaşa Koyuncu Ailesinden Açıklama Geldi

Kazım Koyuncu Paylaştığı İçin Mahkemelik Olan Vatandaşa Koyuncu Ailesinden Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.11.2025 - 17:14

Trabzon’da yaşayan 65 yaşındaki tır şoförü Salim Kalfa, evinin balkonundan çektiği manzarayı Kazım Koyuncu’nun “Uy Aha” adlı parçasını ekleyerek sosyal medyada paylaştı. Ancak sanatçının telif haklarını elinde bulunduran kardeşi, bu paylaşımın izinsiz kullanım içerdiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Kalfa hakkında telif ihlali nedeniyle 50 bin liralık tazminat talebiyle işlem başlatılırken, Kalfa ifadesinde paylaşımın herhangi bir ticari amaç taşımadığını belirtti.

Gözler Koyuncu Ailesi'ne çevrilirken Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu'dan açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çektiği video mahkemelik oldu, ailenin tazminat talep ettiği iddia edildi.

Çektiği video mahkemelik oldu, ailenin tazminat talep ettiği iddia edildi.

Evinin balkonundan çektiği görüntülere, Kazım Koyuncu’nun Trabzonspor için 21 yıl önce bestelediği “Uy Aha”nın nakaratını ekleyerek sosyal medyada paylaşan Salim Kalfa hakkında, paylaşımın üzerinden dört ay geçtikten sonra suç duyurusunda bulunuldu. Sanatçının yasal mirasçısı olan kardeşi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71’inci maddesine dayanarak “manevi, mali ve bağlantılı hakların ihlali” iddiasıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Suç duyurusu dilekçesinde Kalfa’dan 50 bin TL tazminat talep edildi.

Sosyal medyada birçok kişi konuyu Niyazi Koyuncu'ya sorarken Niyazi Koyuncu'dan aile adına açıklama geldi.

Halkın sanatçısı olmayı başaran isimlerden olan Kazım Koyuncu şarkılarında yaşanan bu duruma aileden resmi açıklama geldi.

Halkın sanatçısı olmayı başaran isimlerden olan Kazım Koyuncu şarkılarında yaşanan bu duruma aileden resmi açıklama geldi.

Ünlü sanatçının kardeşi müzisyen Niyazi Koyuncu, sosyal medyadan aile olarak yaşanan durumdan dolayı üzüntülerini belirtti. Koyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

'Bugün sosyal medyada paylaşılan bir video aracılığıyla, Kazım’ın bir eserinin kullanımıyla ilgili bir hukuki başvurunun yapılmış olduğunu öğrendik. Aile olarak bu süreçten önceden haberdar olmadığımızı ve konuyu söz konusu video sayesinde fark ettiğimizi özellikle belirtmek isteriz' 

Niyazi Koyuncu'nun paylaşımının devamında şu sözler yer aldı: 

'Kazım’ın müziğini, sözünü ve hatırasını yaşatan hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz. O, hayatı boyunca sevgiyi, dayanışmayı ve iyiliği büyütmeye çalıştı; biz de ailesi olarak aynı hassasiyeti taşımak zorundayız.

Bu başvurunun yapılmasında hukuk büromuzun bir art niyetinin bulunmadığını da ifade etmek isteriz.

Kazım’ın haklarını koruma amacıyla rutin takip süreçlerinde, reklam amaçlı kullanımlarla iyi niyetli paylaşımların zaman zaman karışabildiği bize iletilmiştir.

Bu durum da maalesef böyle bir yanlış yönlendirmeye sebep olmuştur. Konuyu detaylıca değerlendirdik ve ilgili başvurunun hiçbir şart olmadan geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Kazım’ın şarkılarını söyleyen, paylaşan, hatırasını büyüten herkes bizim için değerlidir.

Bu süreçten dolayı kırılan, incinen tüm dostlardan içtenlikle özür diler; sevgimizi ve teşekkürlerimizi göndeririz.

Kazım Koyuncu ailesi adına,

Saygılarımızla.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emre Keskin

lan bırak haber olunca mi aklınıza geldi

Z. Kaan Budak

Kazım vefat etti şarkı söyleyip bize para kazandıramaz. Ne yapalım paylaşanlara telif davası atalım.

Kedi Topu

👍👍👏👏