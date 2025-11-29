Kazım Koyuncu Paylaştığı İçin Mahkemelik Olan Vatandaşa Koyuncu Ailesinden Açıklama Geldi
Trabzon’da yaşayan 65 yaşındaki tır şoförü Salim Kalfa, evinin balkonundan çektiği manzarayı Kazım Koyuncu’nun “Uy Aha” adlı parçasını ekleyerek sosyal medyada paylaştı. Ancak sanatçının telif haklarını elinde bulunduran kardeşi, bu paylaşımın izinsiz kullanım içerdiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Kalfa hakkında telif ihlali nedeniyle 50 bin liralık tazminat talebiyle işlem başlatılırken, Kalfa ifadesinde paylaşımın herhangi bir ticari amaç taşımadığını belirtti.
Gözler Koyuncu Ailesi'ne çevrilirken Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu'dan açıklama geldi.
Çektiği video mahkemelik oldu, ailenin tazminat talep ettiği iddia edildi.
Halkın sanatçısı olmayı başaran isimlerden olan Kazım Koyuncu şarkılarında yaşanan bu duruma aileden resmi açıklama geldi.
