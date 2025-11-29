Kazım Koyuncu Şarkısı ile Video Paylaştı, Mahkemelik Oldu: 50 Bin Lira Tazminat Talep Ettiler
Trabzon’da yaşayan 65 yaşındaki tır şoförü Salim Kalfa, evinin balkonundan çektiği görüntüleri Kazım Koyuncu’nun “Uy aha” şarkısı ile sosyal medyada paylaştı. Kazım Koyuncu’nun yasal mirasçısı kardeşi telif hakları ihlali için Kalfa hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Salim Kalfa’dan 50 bin lira tazminat talep edildi. Kalfa ise ifadesinde ticari bir amaçla paylaşım yapmadığını söyledi.
Salim Kalfa’nın evinin balkonundan çektiği 1 dakika görüntüyü sosyal medyada paylaşması başına bela oldu.
“Ben kötü bir düşünce ile paylaşmadım”
“Paraya mı ihtiyaçları var bilmiyorum”
