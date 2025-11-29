onedio
Kazım Koyuncu Şarkısı ile Video Paylaştı, Mahkemelik Oldu: 50 Bin Lira Tazminat Talep Ettiler

Kazım Koyuncu Şarkısı ile Video Paylaştı, Mahkemelik Oldu: 50 Bin Lira Tazminat Talep Ettiler

Trabzon
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2025 - 12:25

Trabzon’da yaşayan 65 yaşındaki tır şoförü Salim Kalfa, evinin balkonundan çektiği görüntüleri Kazım Koyuncu’nun “Uy aha” şarkısı ile sosyal medyada paylaştı. Kazım Koyuncu’nun yasal mirasçısı kardeşi telif hakları ihlali için Kalfa hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Salim Kalfa’dan 50 bin lira tazminat talep edildi. Kalfa ise ifadesinde ticari bir amaçla paylaşım yapmadığını söyledi.

Salim Kalfa'nın evinin balkonundan çektiği 1 dakika görüntüyü sosyal medyada paylaşması başına bela oldu.

Salim Kalfa’nın evinin balkonundan çektiği 1 dakika görüntüyü sosyal medyada paylaşması başına bela oldu.

Görüntüyü Kazım Koyuncu’nun 21 yıl önce Trabzonspor için bestelediği ‘Uy aha’ adlı şarkısının nakarat müziğini ekleyip sosyal medya hesabından paylaşan Salim Kalfa hakkında 4 ay sonra savcılığa suç duyurusu yapıldı.

Sanatçının yasal mirasçısı kardeşi tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71’inci maddesi kapsamında ‘Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz’ edildiği gerekçesiyle, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde 50 bin TL tazminat talep edildi.

"Ben kötü bir düşünce ile paylaşmadım"

“Ben kötü bir düşünce ile paylaşmadım”

Salim Kalfa, Kazım Koyuncu’ya olan sevgisini anlatıp, telif haklarına ilişkin bilgisi olmadığını belirterek, '15 Haziran tarihinde Kazım Koyuncu’ya ait olan bir şarkıyı Ayasofya Mahallesi’ni çektiğim bir videoyla birlikte sosyal medya paylaştım. Kazım Koyuncu’yu sevdiğimiz ve Trabzonspor’un ekolu olduğu için bu şarkıyı kullanmak istedim. Onu seviyorum, aklımdan geçen kötü bir düşünce ile paylaşmadım. Beni emniyetten aradılar. ‘Kazım Koyuncu’nun şarkısına klip yapmışsın’ dediler. Bunun sosyal medya hesabında yayınlanmasının yasal olmadığını söylediler. Yayınlanmaması gereken bir şarkı zaten sosyal medyada olmaz. Telif hakları varmış herhalde. Ben de yayınladım. Bir hata yaptım ya da yapmadım. Kazım Koyuncu’nun kardeşi ‘şarkıyı paylaştım’ diye şikayetçi olmuş. Anlam veremedim” ifadelerini kullandı.

"Paraya mı ihtiyaçları var bilmiyorum"

“Paraya mı ihtiyaçları var bilmiyorum”

Paylaşımın ticari amaç taşımadığını söyleyen Kalfa, “Paraya mı ihtiyaçları var? Bilemiyorum. 50 bin TL ceza talep edilmiş. Ferdi Tayfur’un, Müslüm Gürses’in, ölen birçok sanatçının şarkılarını zaten paylaşıyoruz. Bir dünya şarkıcı var. Kazım Koyuncu, bizim insanımız. Onun şarkılarıyla gurur duyuyorum. Böyle bir şeyin başıma geleceğini tahmin etmezdim. Paylaşırken herhangi bir kısıtlama ya da engelle karşılaşmadım. Demek ki bir sakıncası yok. Kazım Koyuncu, Trabzonspor’a ve Trabzon’a mal olmuş biridir. Emniyette Trabzon’da bu şekilde 40 kişiden şikayetçi olunduğunu öğrendik. Türkiye genelinde olur sana 40 bin kişi. Trabzon’da 40 kişiye dava açmak Kazım Koyuncu’nun ailesine yakışmaz. Ben zaten TIR şoförüyüm. Uzun yolda zaten devamlı paylaşım yapan biriyim. Ben para amaçlı bir şey yapmadım. Kötü niyetli de yapmadım. Hakkında kötü bir paylaşım yapmış olsam yine haklılardır. Adamı zaten seviyorum, Kazım Koyuncu’yu canımdan bilirim” diye konuştu.

