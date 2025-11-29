Gümüş Altından Daha Hızlı Yükseliyor: 2026 Hedefi 65 Dolar
Son yıllarda yatırımcısını en fazla sevindiren yatırım araçlarının başında gümüş geliyor. Kısa süre önce 24 dolarlardan 53 dolara kadar yükselen gümüşte 2026 beklentisi ise 65 dolar. Türkiye’de gram gümüş haftayı 77 liradan kapatırken, yatırım uzmanları Türkiye’de gümüşün gramı için 100 liranın hayal olmadığını söylüyor. Gümüşteki yükselişin nedeni olarak ise talebin artması gösteriliyor. Gümüş, güneş panellerinde, elektrikli araçlarda ve yapay zeka teknolojileriyle uçuşa geçen çip üretiminde kullanılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gümüş fiyatları haftanın son iş gününde hızlı yükselerek yatırımcısını bir kez daha mutlu etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gümüş fiyatları neden yükseliyor?
Türkiye’de gümüş fiyatları ne kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın