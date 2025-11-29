Gümüş Altından Daha Hızlı Yükseliyor: 2026 Hedefi 65 Dolar

Gümüş, elektrik üretimlerinde kullanılan güneş panelleri için kritik öneme sahip. Ortalama boyuttaki bir panelinde 20 grama kadar gümüş kullanılıyor. Yenilenebilir enerjinin öneminin her geçen gün artması ve elektrik ihtiyacının da buna paralel yükselmesi nedeniyle gümüşe olan talebin devam edeceği beklentisi hakim durumda.

Gümüş ayrıca kısa zamanda büyük yol kat eden elektrikli araçlar ve yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle satışları adeta patlayan çiplerde de kullanılıyor.