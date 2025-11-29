onedio
Gümüş Altından Daha Hızlı Yükseliyor: 2026 Hedefi 65 Dolar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
29.11.2025 - 10:34

Son yıllarda yatırımcısını en fazla sevindiren yatırım araçlarının başında gümüş geliyor. Kısa süre önce 24 dolarlardan 53 dolara kadar yükselen gümüşte 2026 beklentisi ise 65 dolar. Türkiye’de gram gümüş haftayı 77 liradan kapatırken, yatırım uzmanları Türkiye’de gümüşün gramı için 100 liranın hayal olmadığını söylüyor. Gümüşteki yükselişin nedeni olarak ise talebin artması gösteriliyor. Gümüş, güneş panellerinde, elektrikli araçlarda ve yapay zeka teknolojileriyle uçuşa geçen çip üretiminde kullanılıyor.

Gümüş fiyatları haftanın son iş gününde hızlı yükselerek yatırımcısını bir kez daha mutlu etti.

2025 yılında altından çok daha fazla getiri sağlayan gümüşteki yükseliş beklentisi hala devam ediyor. Bank of America’nın geçen ay yayınladığı analizde, “gümüşün ons fiyatının 2026’da ortalama 56,25 dolar olabileceği ve yıl içinde 65 dolara kadar çıkabileceği” öngörüsü yer aldı.

Şu an 53 dolardan işlem gören gümüşün ons fiyatının 65 dolara yükselmesiyle birlikte Türkiye’de de gümüşün gramı 100 lirayı geçecek.

Gümüş fiyatları neden yükseliyor?

Gümüş, elektrik üretimlerinde kullanılan güneş panelleri için kritik öneme sahip. Ortalama boyuttaki bir panelinde 20 grama kadar gümüş kullanılıyor. Yenilenebilir enerjinin öneminin her geçen gün artması ve elektrik ihtiyacının da buna paralel yükselmesi nedeniyle gümüşe olan talebin devam edeceği beklentisi hakim durumda.

Gümüş ayrıca kısa zamanda büyük yol kat eden elektrikli araçlar ve yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle satışları adeta patlayan çiplerde de kullanılıyor.

Türkiye’de gümüş fiyatları ne kadar?

Gümüşün ons fiyatı yeni güne 56,4’tan başlarken, Türkiye’de de gümüşün gramı 77,04 liradan, satışı ise 77,12 liradan işlem görmeye başladı.

