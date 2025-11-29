AKOM’dan Uyarı: İstanbul’da Sonbahar Kendini Hissetirecek

Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca rüzgar da Kıyı Ege ve Akdeniz’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.