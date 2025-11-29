AKOM’dan Uyarı: İstanbul’da Sonbahar Kendini Hissetirecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava durumu tahmin raporlarına göre yağışlar bugün Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nin bir kısmında etkili olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, “Sonbahar hafta sonu kendini hissettirecek” denildi ve vatandaşlar yağış nedeniyle yaşanacak olumsuz durumlar karşısında uyarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de bu hafta sonu yeni yağışlı hava sistemi etkili olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKOM’dan İstanbul için uyarı geldi.
29 Kasım Cumartesi Hava Durumu 👇
30 Kasım Pazar Hava Durumu 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Sürekli havaya dikkat diye haberler paylaşılıyor burada ama Aralık ayı geldi hala insanlar tişörtle geziyor. Ne yağmur var ne kar var