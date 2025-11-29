onedio
AKOM’dan Uyarı: İstanbul’da Sonbahar Kendini Hissetirecek

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
29.11.2025 - 08:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava durumu tahmin raporlarına göre yağışlar bugün Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nin bir kısmında etkili olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, “Sonbahar hafta sonu kendini hissettirecek” denildi ve vatandaşlar yağış nedeniyle yaşanacak olumsuz durumlar karşısında uyarıldı.

Türkiye’de bu hafta sonu yeni yağışlı hava sistemi etkili olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.

Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 

Ayrıca rüzgar da Kıyı Ege ve Akdeniz’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

AKOM’dan İstanbul için uyarı geldi.

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da dün akşam saatlerinde Avrupa Yakası’nda başlayan yağışların öğle saatlerinde kent geneline yayılacağı ve serin sonbahar havasının 1 Aralık Pazartesi’ye kadar etkili olacağı duyuruldu.

29 Kasım Cumartesi Hava Durumu 👇

30 Kasım Pazar Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
houseof

Sürekli havaya dikkat diye haberler paylaşılıyor burada ama Aralık ayı geldi hala insanlar tişörtle geziyor. Ne yağmur var ne kar var