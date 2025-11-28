onedio
Binalarda 1 Ocak'tan Sonra Su Krizine Karşı Zorunluluk Geliyor

Hakan Karakoca
28.11.2025 - 22:07

1 Ocak 2026’dan itibaren büyük ölçekli kamu ve özel yapılarda yağmur suyu toplama ve gri su kullanımı zorunlu olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı; uygulamanın su tasarrufunu artırması ve sürdürülebilir şehirleşmeye katkı sağlaması hedefleniyor.

Bakanlık şartları açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle su tasarrufu için önemli bir adım atıldı. 11 Mart’ta Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, yıllık ortalama 6,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağı açıklandı. Düzenlemeye göre yağmur suyu depolama sistemleri; depo hacmi 7 metreküpü aşan yapılarda, parsel alanı 2 bin metrekarenin üzerindeki projelerde ve çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel yapılar ile kamu binalarında zorunlu olarak kurulacak.

Gri sus sistemi için de şartlar belirlendi.

Gri su sistemi ise belirli alanlarda zorunlu olacak ve bu sayede yıllık yaklaşık 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak. Zorunluluk kapsamındaki yerler şunlar: yatak kapasitesi 200’ü aşan konaklama tesisleri, inşaat alanı 10 bin metrekareyi geçen alışveriş merkezleri ve 30 bin metrekare üzerindeki kamu binaları. Ayrıca, toplanan gri sular arıtıldıktan sonra yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılacak.

Depolama tanklarıyla ilgili de yönergeler hazırlandı.

Depolama tanklarının arka ve yan bahçelerde yer altına kurulacağı, ön bahçeye konulacak tanklar için ise yoldan en az 2 metre mesafe şartı getirileceği açıklandı. Yağmur suyu depolama kapasitesi, çatının yapısı ve ilin yıllık yağış ortalamasına göre, toplanabilecek su miktarının en az yüzde 6’sını karşılayacak şekilde belirlenecek. Gri su depolama sisteminde ise, bağlı olduğu rezervuarın ihtiyacının yarısını karşılaması zorunlu olacak.

