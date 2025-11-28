Binalarda 1 Ocak'tan Sonra Su Krizine Karşı Zorunluluk Geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle su tasarrufu için önemli bir adım atıldı. 11 Mart’ta Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, yıllık ortalama 6,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağı açıklandı. Düzenlemeye göre yağmur suyu depolama sistemleri; depo hacmi 7 metreküpü aşan yapılarda, parsel alanı 2 bin metrekarenin üzerindeki projelerde ve çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel yapılar ile kamu binalarında zorunlu olarak kurulacak.