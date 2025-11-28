Nafaka Düzenlemesi Meclise Geliyor: Nafakada Süre Sınırlandırılıyor
Nafaka düzenlemesine ilişkin takvim netleşti. Çalışmanın mart ayından sonra TBMM’ye sunulması planlanıyor. Peki yeni düzenlemede neler öne çıkıyor? Süresiz nafaka konusunda önemli değişiklikler gündemde. Teklife göre süresiz nafaka uygulaması sona erecek ve nafaka süresi evlilik süresine göre belirlenecek. Örneğin 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara ise 7 yıl nafaka verilmesi seçenekler arasında. Ayrıca boşanma davası ayrı yürütülecek; velayet ve nafaka süreçleri için ayrı dosyalar açılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nafakada en çok tartışılan konulardan biri olan süreye düzenleme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nafaka süresi biterse kadına sosyal yardım imkanı tanınacak.
Boşanma davası nafaka ve velayetten ayrı yürütülecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın