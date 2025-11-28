Nafaka Düzenlemesi Meclise Geliyor: Nafakada Süre Sınırlandırılıyor

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre aile hukukuna ilişkin düzenleme çalışmaları yeni yılda hız kazanacak ve en önemli başlıklardan biri nafaka olacak. Yeni düzenlemede nafaka için bir süre sınırı getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda nafaka süresi, evlilik süresine 2 yıl eklenerek belirlenecek bir modele bağlanacak. Buna göre 3 yıl evli kalan bir kişi 5 yıl, 5 yıl evli kalan 7 yıl, 10 yıl evli kalan ise 12 yıl nafaka alabilecek.