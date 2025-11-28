onedio
Nafaka Düzenlemesi Meclise Geliyor: Nafakada Süre Sınırlandırılıyor

Hakan Karakoca
28.11.2025 - 20:51

Nafaka düzenlemesine ilişkin takvim netleşti. Çalışmanın mart ayından sonra TBMM’ye sunulması planlanıyor. Peki yeni düzenlemede neler öne çıkıyor? Süresiz nafaka konusunda önemli değişiklikler gündemde. Teklife göre süresiz nafaka uygulaması sona erecek ve nafaka süresi evlilik süresine göre belirlenecek. Örneğin 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara ise 7 yıl nafaka verilmesi seçenekler arasında. Ayrıca boşanma davası ayrı yürütülecek; velayet ve nafaka süreçleri için ayrı dosyalar açılacak.

Nafakada en çok tartışılan konulardan biri olan süreye düzenleme geliyor.

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre aile hukukuna ilişkin düzenleme çalışmaları yeni yılda hız kazanacak ve en önemli başlıklardan biri nafaka olacak. Yeni düzenlemede nafaka için bir süre sınırı getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda nafaka süresi, evlilik süresine 2 yıl eklenerek belirlenecek bir modele bağlanacak. Buna göre 3 yıl evli kalan bir kişi 5 yıl, 5 yıl evli kalan 7 yıl, 10 yıl evli kalan ise 12 yıl nafaka alabilecek.

Nafaka süresi biterse kadına sosyal yardım imkanı tanınacak.

Yeni düzenleme kapsamında nafaka süresi dolan ve ekonomik olarak mağdur duruma düşebilecek kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Çalışmayan ya da gelir yetersizliği bulunan kadınlara, dul–yetim aylığı veya yaşlılık aylığına benzer bir sosyal destek sağlanması planlanıyor. Düzenlemenin amacı, nafaka sisteminde adaleti gözetirken aynı zamanda sosyal dengeyi korumak olarak ifade ediliyor.

Boşanma davası nafaka ve velayetten ayrı yürütülecek.

Meclis’e sunulacak yeni teklifle çekişmeli boşanma davalarını azaltmaya yönelik adımlar da atılacak. Buna göre önce sadece boşanma davası ele alınacak ve ayrılığa ilişkin karar verilecek. Nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi davayı uzatan konular ise boşanma sonrasında ayrı süreçler halinde görülecek. Düzenlemenin 13. Yargı Paketi içinde yer alması ve teklifin mart ayından sonra Meclis’e sevk edilmesi bekleniyor.

