onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Herkesin Gözü Altındayken, Gümüş Bir Kez Daha Rekor Kırdı

Herkesin Gözü Altındayken, Gümüş Bir Kez Daha Rekor Kırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.11.2025 - 20:18

Gümüş, Ekim ayında Londra piyasasında görülen tarihi sıkışmayı geride bırakarak rekor seviyeye ulaştı. Spot fiyatlar yüzde 2,6 yükselerek ons başına 54,76 doların üzerine çıktı. Beyaz metal, Aralık ayında Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentileri, külçe destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler ve devam eden arz sıkışıklığı ile destekleniyor. Cuma günü piyasada ayrıca yüksek oynaklık ve düşük likidite gözlemlendi.

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gümüş stoğu eriyor.

Gümüş stoğu eriyor.

Yahoo Finance’in haberine göre, gümüşün yeni zirvesi Ekim’de Londra’da yaşanan yoğun arz sıkışmasının üzerinden yalnızca bir ay geçtikten sonra geldi. O dönemde baskı, fiyatları Şanghay ve New York seviyelerinin üzerine taşımıştı. Yaklaşık 54 milyon ons gümüşün piyasaya girmesi sıkışmayı bir miktar hafifletse de, bir aylık borçlanma maliyetlerinin hâlen normalin oldukça üzerinde seyretmesi, sıkışıklığın sürdüğünü gösteriyor.

Londra’ya yönelen bu akışlar, Çin dâhil diğer ticaret merkezlerinde de baskı yaratıyor. Şanghay Vadeli İşlem Borsası’na bağlı depolardaki gümüş stokları kısa süre önce 2015’ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken, Şanghay Altın Borsası’ndaki işlemler de son dokuz yılın en düşük hacmine indi. Bu veriler borsa ve aracı kurum kaynaklarına dayanıyor.

Gözler ABD piyasalarına çevrildi.

Gözler ABD piyasalarına çevrildi.

Yatırımcılar, Kasım ayında gümüşün ABD’nin kritik mineraller listesine alınmasının ardından olası gümrük vergilerini de yakından takip ediyor. Ekim başından bu yana New York’taki Comex vadeli işlemler borsasından 75 milyon ons gümüş çıkışı gerçekleşmiş olsa da, ABD iç piyasasında ani bir prim oluşabileceği endişesi, bazı yatırımcıların metali ülke dışına göndermekte tereddüt etmesine yol açıyor.

Altın da aynı dönemde yükselişe geçti.

Altın da aynı dönemde yükselişe geçti.

Spot altın, Fed’in gelecek ay faiz indirimi yapacağı beklentilerinin, faiz getirisi olmayan varlıklara talebi artırmasıyla cuma günü yüzde 1 değer kazanarak iki haftanın zirvesine çıktı. TSİ 19.32 itibarıyla spot altın ons başına 4.242,28 dolara yükseldi ve 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altın, haftayı yüzde 3 kazançla kapatmaya hazırlanırken, bu ay yüzde 4,8 yükselerek üst üste dördüncü aylık artışını kaydetmeye doğru ilerliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın