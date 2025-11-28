Herkesin Gözü Altındayken, Gümüş Bir Kez Daha Rekor Kırdı
Gümüş, Ekim ayında Londra piyasasında görülen tarihi sıkışmayı geride bırakarak rekor seviyeye ulaştı. Spot fiyatlar yüzde 2,6 yükselerek ons başına 54,76 doların üzerine çıktı. Beyaz metal, Aralık ayında Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentileri, külçe destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler ve devam eden arz sıkışıklığı ile destekleniyor. Cuma günü piyasada ayrıca yüksek oynaklık ve düşük likidite gözlemlendi.
Gümüş stoğu eriyor.
Gözler ABD piyasalarına çevrildi.
Altın da aynı dönemde yükselişe geçti.
