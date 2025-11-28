Herkesin Gözü Altındayken, Gümüş Bir Kez Daha Rekor Kırdı

Yahoo Finance’in haberine göre, gümüşün yeni zirvesi Ekim’de Londra’da yaşanan yoğun arz sıkışmasının üzerinden yalnızca bir ay geçtikten sonra geldi. O dönemde baskı, fiyatları Şanghay ve New York seviyelerinin üzerine taşımıştı. Yaklaşık 54 milyon ons gümüşün piyasaya girmesi sıkışmayı bir miktar hafifletse de, bir aylık borçlanma maliyetlerinin hâlen normalin oldukça üzerinde seyretmesi, sıkışıklığın sürdüğünü gösteriyor.

Londra’ya yönelen bu akışlar, Çin dâhil diğer ticaret merkezlerinde de baskı yaratıyor. Şanghay Vadeli İşlem Borsası’na bağlı depolardaki gümüş stokları kısa süre önce 2015’ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken, Şanghay Altın Borsası’ndaki işlemler de son dokuz yılın en düşük hacmine indi. Bu veriler borsa ve aracı kurum kaynaklarına dayanıyor.