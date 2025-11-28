onedio
Gün Ortası Uykuları Süresi Kontrol Edilmezse Yarardan Çok Zarar Getiriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.11.2025 - 18:34

Öğle uykusundan sonra kendinizi enerjik ve zinde hissedebilirsiniz. Ancak bu kısa uyku, gece uykunuzun kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kısa uykular, uyanıklığı artırmak, ruh halini iyileştirmek, hafızayı güçlendirmek ve üretkenliği yükseltmek için uzun süredir öneriliyor. Yine de bazı kişilerde bu uygulama, gece uykusunu bozarak beklenen faydanın tersine neden olabiliyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

Öğlen uykusu neden zararlı olabilir?

Gündüz uykusu doğru şekilde uygulandığında beyni yenileyip odaklanmayı artırmanın ve hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı desteklemenin etkili bir yolu olabilir. Ancak yanlış zaman ve süreyle yapıldığında kişi sersem, yönsüz ve gece uykusuna geçmekte zorlanan biri hâline gelebilir. Önemli olan, vücudun uyanıklık ve uyku döngülerini yani sirkadiyen ritmi anlamaktır. Çoğu kişi öğleden sonra, özellikle 13.00–16.00 saatleri arasında doğal bir uykululuk hissi yaşar; bu sadece ağır yemekle ilgili değil, biyolojik saatin gün içindeki uyanıklık ve yorgunluk döngülerinin bir sonucudur.

Öğlen uykusu uzarsa yarar değil zarar verir.

Araştırmalar, öğleden sonra yapılan kısa uykuların yorgunluğu azaltabileceğini, uyanıklığı artırabileceğini ve bilişsel performansı destekleyebileceğini gösteriyor. Bu tür “güç uykuları”, beynin derin uykuya geçmeden dinlenmesini sağlar ve kişi uyandığında kendini taze ve yenilenmiş hisseder.

Ancak uyku süresi uzadığında tam tersi bir etki ortaya çıkabilir; buna “uyku ataleti” denir. Derin uyku evresinden uyanan kişiler sersem ve yönsüz hissedebilir. 30 dakikayı aşan uykuda beyin yavaş dalga uykusuna geçtiği için uyanmak zorlaşır ve sersemlik bir saate kadar sürebilir. Bu durum, özellikle dikkat gerektiren işler veya önemli kararlar alınması gereken zamanlarda risk oluşturur.

Ayrıca günün geç saatlerinde yapılan kısa uykular, vücudun doğal uyku dürtüsü olan “uyku baskısını” azaltarak gece uykusuna geçişi zorlaştırabilir.

Gündüz yapılan şekerleme 10-20 dakika arasında olmalı.

Etkili bir gündüz uykusu, zamanlama ve ortamın doğru ayarlanmasıyla faydalı olabilir. 10–20 dakikalık kısa bir uyku, özellikle saat 14.00’ten önce, sersemlik yaşamadan enerji ve odaklanmayı artırır. Serin, karanlık ve sessiz bir ortam, göz maskesi veya kulaklık gibi yardımcılar uyku kalitesini yükseltebilir. Ancak yaş, yaşam tarzı ve bireysel uyku düzeni bu alışkanlığın yararlı mı yoksa gece uykusunu bozan bir risk mi olduğunu belirler. Doğru yapıldığında gündüz uykusu değerli bir araçtır; yanlış uygulandığında ise uykusuz gecelerin nedeni olabilir.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
