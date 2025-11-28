Gün Ortası Uykuları Süresi Kontrol Edilmezse Yarardan Çok Zarar Getiriyor

Araştırmalar, öğleden sonra yapılan kısa uykuların yorgunluğu azaltabileceğini, uyanıklığı artırabileceğini ve bilişsel performansı destekleyebileceğini gösteriyor. Bu tür “güç uykuları”, beynin derin uykuya geçmeden dinlenmesini sağlar ve kişi uyandığında kendini taze ve yenilenmiş hisseder.

Ancak uyku süresi uzadığında tam tersi bir etki ortaya çıkabilir; buna “uyku ataleti” denir. Derin uyku evresinden uyanan kişiler sersem ve yönsüz hissedebilir. 30 dakikayı aşan uykuda beyin yavaş dalga uykusuna geçtiği için uyanmak zorlaşır ve sersemlik bir saate kadar sürebilir. Bu durum, özellikle dikkat gerektiren işler veya önemli kararlar alınması gereken zamanlarda risk oluşturur.

Ayrıca günün geç saatlerinde yapılan kısa uykular, vücudun doğal uyku dürtüsü olan “uyku baskısını” azaltarak gece uykusuna geçişi zorlaştırabilir.