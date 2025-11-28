Gün Ortası Uykuları Süresi Kontrol Edilmezse Yarardan Çok Zarar Getiriyor
Öğle uykusundan sonra kendinizi enerjik ve zinde hissedebilirsiniz. Ancak bu kısa uyku, gece uykunuzun kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kısa uykular, uyanıklığı artırmak, ruh halini iyileştirmek, hafızayı güçlendirmek ve üretkenliği yükseltmek için uzun süredir öneriliyor. Yine de bazı kişilerde bu uygulama, gece uykusunu bozarak beklenen faydanın tersine neden olabiliyor.
Öğlen uykusu neden zararlı olabilir?
Öğlen uykusu uzarsa yarar değil zarar verir.
Gündüz yapılan şekerleme 10-20 dakika arasında olmalı.
