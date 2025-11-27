onedio
GSM Aboneliklerinde Büyük Düzenlemeler Geliyor: Hatlar 3 Ayda Bir Kontrol Edilecek

GSM Aboneliklerinde Büyük Düzenlemeler Geliyor: Hatlar 3 Ayda Bir Kontrol Edilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.11.2025 - 23:53

TBMM’ye sunulan 11’inci Yargı Paketi’nde, milyonlarca GSM abonesini ilgilendiren kritik bir düzenleme yer aldı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, paketteki GSM hattı aboneliği ile ilgili maddeler hakkında bilgi verdi. Düzenlemeye göre, GSM hattı abonelikleri artık çipli kimlik kartı kullanılarak yapılabilecek.

Ölen kişilerin hatları açık kalmaması için kontroller yapılacak.

Ölen kişilerin hatları açık kalmaması için kontroller yapılacak.

Güler, ölen kişilere ait GSM hatlarının düzenli olarak denetleneceğini ve kişi başına açılabilecek hat sayısının sınırlandırılacağını açıkladı. 'Sonsuz sayıda hattın dolandırıcılık için kullanılmasının önüne geçmek istiyoruz' diyen Güler, ölen kişilere ait hatların üç ayda bir kontrol edilip, kullanılmayanların kapatılacağını belirtti.

Dolandırıcılık ve hırsızlık gibi konularda kullanılan hatların şebekesi kesiliyor.

Dolandırıcılık ve hırsızlık gibi konularda kullanılan hatların şebekesi kesiliyor.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’ye sunulan 11’inci Yargı Paketi kapsamındaki GSM hattı düzenlemelerini detaylandırdı. Güler, yabancı uyruklu kişilere ait hatlarda belirli standartlar getirileceğini, diplomatik misyonların ise istisna olacağını açıkladı. Dolandırıcılık, hırsızlık veya banka/kredi kartı kötüye kullanımı ile ilişkili hatların şebeke bağlantısının kesileceğini belirtti. Ayrıca yürütülen soruşturmalarda savcı, hakim veya mahkeme tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin 10 gün içinde iletilmemesi durumunda operatör ve finans kuruluşlarına idari para cezası uygulanacağını ifade etti.

Güler, geçiş hükümleriyle mevcut davalarda olumsuzluk yaşanmaması için geçici maddeler düzenlendiğini, vatandaş ve yabancı uyruklu kişilere aboneliklerini güncelleme, hatları kendi üzerlerine alma veya kapatma için süre tanınacağını söyledi. Düzenlemelerin yürürlüğe girmesi belirli bir süreye bağlanırken, abonelik işlemlerinden doğacak mali külfetin tüketiciye yansıtılmaması için de önlem alındığı belirtildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
