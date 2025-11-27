GSM Aboneliklerinde Büyük Düzenlemeler Geliyor: Hatlar 3 Ayda Bir Kontrol Edilecek

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’ye sunulan 11’inci Yargı Paketi kapsamındaki GSM hattı düzenlemelerini detaylandırdı. Güler, yabancı uyruklu kişilere ait hatlarda belirli standartlar getirileceğini, diplomatik misyonların ise istisna olacağını açıkladı. Dolandırıcılık, hırsızlık veya banka/kredi kartı kötüye kullanımı ile ilişkili hatların şebeke bağlantısının kesileceğini belirtti. Ayrıca yürütülen soruşturmalarda savcı, hakim veya mahkeme tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin 10 gün içinde iletilmemesi durumunda operatör ve finans kuruluşlarına idari para cezası uygulanacağını ifade etti.

Güler, geçiş hükümleriyle mevcut davalarda olumsuzluk yaşanmaması için geçici maddeler düzenlendiğini, vatandaş ve yabancı uyruklu kişilere aboneliklerini güncelleme, hatları kendi üzerlerine alma veya kapatma için süre tanınacağını söyledi. Düzenlemelerin yürürlüğe girmesi belirli bir süreye bağlanırken, abonelik işlemlerinden doğacak mali külfetin tüketiciye yansıtılmaması için de önlem alındığı belirtildi.