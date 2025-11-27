GSM Aboneliklerinde Büyük Düzenlemeler Geliyor: Hatlar 3 Ayda Bir Kontrol Edilecek
TBMM’ye sunulan 11’inci Yargı Paketi’nde, milyonlarca GSM abonesini ilgilendiren kritik bir düzenleme yer aldı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, paketteki GSM hattı aboneliği ile ilgili maddeler hakkında bilgi verdi. Düzenlemeye göre, GSM hattı abonelikleri artık çipli kimlik kartı kullanılarak yapılabilecek.
Ölen kişilerin hatları açık kalmaması için kontroller yapılacak.
Dolandırıcılık ve hırsızlık gibi konularda kullanılan hatların şebekesi kesiliyor.
