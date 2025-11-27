onedio
Fransa, Drone Yardımıyla Kaçan İki Mahkumun Firarını Konuşuyor

Fransa, Drone Yardımıyla Kaçan İki Mahkumun Firarını Konuşuyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.11.2025 - 21:00

İki mahkum, Fransa'nın doğusundaki Burgonya bölgesinde bulunan Dijon hapishanesinden, drone ile gönderildiği tahmin edilen bıçakları kullanarak hücre parmaklıklarını kesip kaçtı. Olay, hapishane yetkililerini ve güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Kaçışın ardından polis, mahkumları yakalamak için çevrede geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Kaynak - EuroNews

Drone'lar içeriye kaçış malzemeleri taşıdı.

Drone'lar içeriye kaçış malzemeleri taşıdı.

İki mahkum, Fransa'nın doğusundaki Burgonya bölgesinde bulunan Dijon hapishanesinden, drone ile gönderildiği tahmin edilen bıçakları kullanarak hücre parmaklıklarını kesip kaçtı.

Mahkumların, cinayete teşebbüs ve suça yönelik komplo iddiasıyla soruşturma altında olan 19 yaşındaki bir genç ile eşine şiddet uygulamakla suçlanan 32 yaşında biri olduğu öğrenildi. İşçi sendikası ise Dijon hapishanesindeki güvenlik koşullarının kötüleştiğine dair aylardır uyarıda bulunduklarını belirtti.

Sendika hapishane yönetimini suçladı

Sendika hapishane yönetimini suçladı

FO Adalet Sendikası, Dijon cezaevindeki güvenlik koşullarının aylardır kötüleştiğine dair uyarılarda bulunduklarını belirtti. Sendika, Facebook’ta yayımladığı açıklamada, “Defalarca yaptığımız uyarılara rağmen, yönetim sahadaki gerçeği görmeyi reddederek tamamen kör olmayı seçti” dedi.

Kaçış, geçen hafta Rennes-Vézin cezaevinden bir mahkumun gezinti sırasında  kaçmasının ardından geldi. Adalet Bakanı Gérald Darmanin, cezaevi müdürünü derhal görevden aldı.

Adalet Bakanlığı’nın temmuz ayı verilerine göre Fransa’daki cezaevlerinin toplam kapasitesi 62 bin 509 kişi olmasına rağmen, hapishanelerde 85 bin mahkum bulunuyor. Ortalama doluluk oranı yüzde 135,9’u bulurken, 29 tesiste bu oran yüzde 200’ün üzerinde seyrediyor.

