Fransa, Drone Yardımıyla Kaçan İki Mahkumun Firarını Konuşuyor
İki mahkum, Fransa'nın doğusundaki Burgonya bölgesinde bulunan Dijon hapishanesinden, drone ile gönderildiği tahmin edilen bıçakları kullanarak hücre parmaklıklarını kesip kaçtı. Olay, hapishane yetkililerini ve güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Kaçışın ardından polis, mahkumları yakalamak için çevrede geniş çaplı bir operasyon başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Drone'lar içeriye kaçış malzemeleri taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sendika hapishane yönetimini suçladı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın