Fransa, Drone Yardımıyla Kaçan İki Mahkumun Firarını Konuşuyor

İki mahkum, Fransa'nın doğusundaki Burgonya bölgesinde bulunan Dijon hapishanesinden, drone ile gönderildiği tahmin edilen bıçakları kullanarak hücre parmaklıklarını kesip kaçtı.

Mahkumların, cinayete teşebbüs ve suça yönelik komplo iddiasıyla soruşturma altında olan 19 yaşındaki bir genç ile eşine şiddet uygulamakla suçlanan 32 yaşında biri olduğu öğrenildi. İşçi sendikası ise Dijon hapishanesindeki güvenlik koşullarının kötüleştiğine dair aylardır uyarıda bulunduklarını belirtti.