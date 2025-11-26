onedio
Ankara'da 6 Gün Boyunca Bölgesel Olarak Elektrik Kesintileri Yapılacak

Ankara'da 6 Gün Boyunca Bölgesel Olarak Elektrik Kesintileri Yapılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.11.2025 - 20:00

Ankara’da 27 Kasım Perşembe günü başlayacak kapsamlı elektrik kesintileri vatandaşların gündeminde yer aldı. Başkent genelinde planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde 6 gün sürecek kesintiler yapılacak. Enerji dağıtım şirketi, çalışmaların şebeke yenileme ve arıza önleme amaçlı olduğunu açıkladı. Uzun süreli kesintiler nedeniyle halkın hazırlıklı olması gerektiği vurgulanırken, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde elektriklerin gün içinde belirli saatlerde kesileceği bildirildi.

Kesintiler yarın başlıyor.

Kesintiler yarın başlıyor.

Ankara’da elektrik kesintileri 27 Kasım Perşembe sabahı başlayacak ve aralıklarla 6 gün sürecek. Bazı bölgelerde kesintiler sabah erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek. Planlı bakım çalışmaları, enerji hatlarını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla yapılıyor. Uzun sürecek kesintiler nedeniyle vatandaşların elektronik cihazlar, ısıtma sistemleri ve günlük ihtiyaçlar için önlem alması gerektiği vurgulandı.

Ankara'da hangi ilçelerin etkileneceği açıklandı.

Ankara'da hangi ilçelerin etkileneceği açıklandı.

Başkent genelinde yürütülecek bakım çalışmaları birçok ilçeyi etkileyecek. Planlı kesintiler, enerji hatlarının yenilendiği bölgelerde özellikle Çankaya, Keçiören, Yenimahalle ve Mamak’ta yoğunlaşacak. Gölbaşı, Etimesgut, Altındağ ve Sincan’da da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Kırsal mahallelerde kesintilerin daha uzun sürmesi, ilçe merkezlerinde ise kontrollü şekilde uygulanması bekleniyor. Büyük çaplı hat yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesinti saatlerinde değişiklikler olabileceği bildirildi.

Ankara'da neden elektrik kesintisi uygulanacak?

Ankara'da neden elektrik kesintisi uygulanacak?

Ankara’daki planlı elektrik kesintilerinin temel nedeni, enerji altyapısını güçlendirmek ve kış döneminde olası arızaların önüne geçmek için yapılan bakım çalışmaları. Enerji şirketi açıklamasına göre, çalışmalar kapsamında trafoların bakımı, eski hatların yenilenmesi, iletim hatlarında yük dengeleme ve bazı bölgelerde yeni direk montajları yapılacak. Bu işlemler yüksek güvenlik gerektirdiğinden, belirli zamanlarda enerjinin kesilmesi gerekiyor. Amaç, ilerleyen aylarda ani elektrik arızalarının yaşanmasını önlemek.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
