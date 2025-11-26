Ankara'da 6 Gün Boyunca Bölgesel Olarak Elektrik Kesintileri Yapılacak

Ankara’da elektrik kesintileri 27 Kasım Perşembe sabahı başlayacak ve aralıklarla 6 gün sürecek. Bazı bölgelerde kesintiler sabah erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek. Planlı bakım çalışmaları, enerji hatlarını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla yapılıyor. Uzun sürecek kesintiler nedeniyle vatandaşların elektronik cihazlar, ısıtma sistemleri ve günlük ihtiyaçlar için önlem alması gerektiği vurgulandı.