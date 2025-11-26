Böcek Ailesi'nin Ölümündeki Kesin Sebep Belli Oldu

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otelde kalan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı hastaneye giderek muayene ve tedavi gördü, ardından otele geri döndü. 13 Kasım gece 01.00 civarında tekrar rahatsızlanan aile, oteline çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı; çocuklar müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Anne, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da yaşamını yitirdi.