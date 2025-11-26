onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Böcek Ailesi'nin Ölümündeki Kesin Sebep Belli Oldu

Böcek Ailesi'nin Ölümündeki Kesin Sebep Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.11.2025 - 18:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih’te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem ve baba Servet Böcek’in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Adli Tıp raporu da kesinleşti ve ailenin ölüm nedeni belirlendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir aile İstanbul tatilinde yok oldu.

Bir aile İstanbul tatilinde yok oldu.

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otelde kalan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı hastaneye giderek muayene ve tedavi gördü, ardından otele geri döndü. 13 Kasım gece 01.00 civarında tekrar rahatsızlanan aile, oteline çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı; çocuklar müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Anne, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da yaşamını yitirdi.

Kesin ölüm sebepleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Kesin ölüm sebepleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Birçok başlıkta araştırma yapılmış, ölüm nedenlerinin gıda olmadığı tespit edilmişti. 

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Böcek ailesinin ölüm nedeni olarak gıda zehirlenmesi değil böcek ilacı zehirlenmesi gösterildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
41
24
5
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın