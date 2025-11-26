Hong Kong'da Büyük Bir Sitede Başlayan Yangın Tüm Apartmanları Sardı

Hong Kong merkezli South China Morning Post’un aktardığına göre, Tai Po bölgesinde sekiz apartmandan oluşan bir yerleşkede büyük bir yangın çıktı. Yaklaşık 1900 dairenin bulunduğu sitede alevlerin bu kadar hızlı yayılmasının nedeni, renovasyon çalışmaları için binaların dışına kurulan bambu iskeleler olarak belirtildi. Emniyet kaynakları, yangının başladığı blokta içeride mahsur kalanlara dair çok sayıda ihbar aldıklarını söyledi. Yetkililer, biri itfaiyeci olmak üzere 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ve hâlâ ulaşılamayan kişilerin bulunduğunu açıkladı.