Hong Kong'da Büyük Bir Sitede Başlayan Yangın Tüm Apartmanları Sardı
Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki çok katlı bir binada çıkan yangın kısa sürede tüm kata yayıldı. Bölgeye yoğun şekilde itfaiye ekipleri sevk edilirken, 14 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı kişilerin hâlâ içeride mahsur kaldığı iddia edildi. Yetkililer, binanın yapısal durumunun müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti. Arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, yaralılar çevre hastanelere taşındı ve olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Emniyet kaynakları içeride mahsur kalanların olduğunu söylüyor.
Çevredeki yollar trafiğe kapatıldı.
Sitedeki yangın halen söndürülebilmiş değil.
