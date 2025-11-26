onedio
Hong Kong'da Büyük Bir Sitede Başlayan Yangın Tüm Apartmanları Sardı

Hakan Karakoca
26.11.2025 - 17:51

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki çok katlı bir binada çıkan yangın kısa sürede tüm kata yayıldı. Bölgeye yoğun şekilde itfaiye ekipleri sevk edilirken, 14 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı kişilerin hâlâ içeride mahsur kaldığı iddia edildi. Yetkililer, binanın yapısal durumunun müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti. Arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, yaralılar çevre hastanelere taşındı ve olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Emniyet kaynakları içeride mahsur kalanların olduğunu söylüyor.

Hong Kong merkezli South China Morning Post’un aktardığına göre, Tai Po bölgesinde sekiz apartmandan oluşan bir yerleşkede büyük bir yangın çıktı. Yaklaşık 1900 dairenin bulunduğu sitede alevlerin bu kadar hızlı yayılmasının nedeni, renovasyon çalışmaları için binaların dışına kurulan bambu iskeleler olarak belirtildi. Emniyet kaynakları, yangının başladığı blokta içeride mahsur kalanlara dair çok sayıda ihbar aldıklarını söyledi. Yetkililer, biri itfaiyeci olmak üzere 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ve hâlâ ulaşılamayan kişilerin bulunduğunu açıkladı.

Çevredeki yollar trafiğe kapatıldı.

Ulaştırma Bakanlığı, yangın nedeniyle çevredeki yolların trafiğe kapatıldığını açıkladı. Olay yerinden gelen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin dış cephesi bambu iskeleyle kaplı, alevler içinde kalan dairelere müdahale ettiği görülüyor. Hong Kong’da yangın şiddeti 5 kademeli bir sistemle ölçülüyor ve bu yangının seviyesi 1’den 4’e çıkarıldı. Reuters’in aktardığına göre, Tai Po’daki yangın, 1996’daki Garley Binası yangınında 41 kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana yaşanan en ciddi yangın olarak kayıtlara geçti.

Sitedeki yangın halen söndürülebilmiş değil.

