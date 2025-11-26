4 Yıl 2 Ayla Cezalandırılan Fatih Altaylı Cezaevinde Ne Kadar Kalacak?

'Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. İnfaz kanuna göre yarısını yatıyor.

Yani 25 ay yatarı var. Bunun da son bi yılı denetimli serbestlik kapsamında dışarıda oluyor hükümlü. Yani 13 ay yatması gerekiyor. Haziran sonunda tutuklanan Altaylı tutukluluğunun 5. ayında. Yani yaklaşık 8 ay daha yatarı var.

Mahkemeler genelde kararla birlikte tahliye eder, istinafın kararından sonra yatacağı süre olup olmadığına bakılırdı. Ancak Altaylı'da bu yol izlenilmedi.

İstinafın da bu dosyayla ilgili hızlı olacağını düşünmüyorum. Anlaşılan istinaf sürecinde de tutuklu kalıp, sürecin tamamını cezaevinde tamamlayacak.