4 Yıl 2 Ayla Cezalandırılan Fatih Altaylı Cezaevinde Ne Kadar Kalacak?
Fatih Altaylı ana akım medyadan ayrılarak YouTube kanalı açmış ve en çok izlenen gündem kanalı olmuştu. Bir YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 5 aydır Silivri'de tutuklu bulunan Altaylı hakkında karar öğle saatlerinde çıktı. Ünlü gazeteci hakkında 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak hükmen tutuklanmasına karar verildi.
Peki Fatih Altaylı cezaevinde ne kadar kalacak? 4 yıl 2 aylık cezanın ne kadarını yatacak?
Muhabir Selahattin Günday'ın aktardığına göre Altaylı 8 ay hapiste kalacak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
