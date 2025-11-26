Mahkeme, 22 Haziran Tarihinden Bu Yana Tutuklu Bulunan Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Kararını Verdi
YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 22 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında mahkemeden karar çıktı. Silivri’de ikinci kez hakim karşısına çıkan Fatih Altaylı hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edilmişti.
YouTube kanalındaki programında söylediği sözleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla 158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak hükmen tutuklanmasına karar verildi.
İsmail Saymaz'ın haberine göre; Fatih Altaylı kararın açıklanmasından sonra salondan ayrılırken elindeki dosyaları havaya fırlattı.
YouTube’daki programında söyledikleri nedeniyle hakkında dava açılmıştı.
“Cumhurbaşkanı kolay korkan birisi değildir”
Hapis cezası aldı.
