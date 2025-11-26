onedio
Mahkeme, 22 Haziran Tarihinden Bu Yana Tutuklu Bulunan Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Kararını Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.11.2025 - 13:00 Son Güncelleme: 26.11.2025 - 13:19

YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla 22 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında mahkemeden karar çıktı. Silivri’de ikinci kez hakim karşısına çıkan Fatih Altaylı hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edilmişti. 

YouTube kanalındaki programında söylediği sözleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla 158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak hükmen tutuklanmasına karar verildi.

İsmail Saymaz'ın haberine göre; Fatih Altaylı kararın açıklanmasından sonra salondan ayrılırken elindeki dosyaları havaya fırlattı.

YouTube’daki programında söyledikleri nedeniyle hakkında dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025’te sosyal medya kanallarında yayınladığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla re’sen soruşturma başlatmıştı. 21 Haziran’da gözaltına alınan Altaylı, 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği gerekçesiyle tutulanmıştı. 

Hakkında en az 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Altaylı’nın yargılandığı davada ikinci duruşma bugün görüldü. Duruşma İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan 2 No’lu duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya, Fatih Altaylı ile sanık avukatı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katıldı. Duruşmaya destek için Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Faruk Süren, Tarihçi Murat Bardakçı, Akademisyen Celal Şengör, Tarihçi İlber Ortaylı ve Altaylı’nın ailesi katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık ‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

“Cumhurbaşkanı kolay korkan birisi değildir”

Fatih Altaylı mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, ‘Benim yapmış olduğum konuşmanın Cumhurbaşkanı’nda korku yaratması pek mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda 4 bin personel çalışıyor. Ben yayınımdan sonra “Sayın Cumhurbaşkanının programında bir değişiklik olmuş mu?” diye sordum. Ne benim yayınımdan sonra ne de başka bir zamanda Cumhurbaşkanının programında herhangi bir değişim olmadı. Zaten tarihi bir şeyden bahsettiğim konuşmadan Cumhurbaşkanının korkması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ben örgüt mensubu değilim, karşınızda duran bir vatandaşım. Cumhurbaşkanını tanıdığınız zaman, İsrail’le kavga etmiş, Mossad’dan korkmamış biridir. Cumhurbaşkanı öyle kolay kolay korkan biri değildir. Burada hem bana hem de Cumhurbaşkanına haksızlık ediliyor. İddianamenin sonunda savcı zaten benim bu suçu işlemediğimi söylüyor; ‘Cumhurbaşkanına saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle’ diyor. Çok açık ki benim böyle bir niyetim yok. Bu nedenle kendimi büyük bir haksızlığa uğramış hissediyorum. Benim suçlanmam bile gerekmezken açıkçası çok gereksiz buluyorum’ dedi.

Hapis cezası aldı.

Mahkeme, Fatih Altaylı hakkında ‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağından tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Ali Can YAYCILI
