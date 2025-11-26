Okullarda Ara Tatil Kaldırılmalı mı, Devam Etmeli mi?
Öğrencilerin ve velilerin bu dönemde en çok merak ettiği sorulardan birisi de 'Ara tatil kalkıyor mu?' sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 25 Kasım tarihli açıklamasında, ara tatillerin kaldırılabileceğini belirtti. Bakan Tekin, öğrencilerin tatil dönüşü yaşadığı motivasyon kaybından ve çalışan velilerin geri dönüşlerinden söz etti. Tekin, ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda iki yıldır analiz yapıldığını ve bu yılın da değerlendirileceğini belirtti.
Peki siz ara tatil konusunda ne düşünüyorsunuz?
Sizce okullarda ara tatil kaldırılmalı mı?
Ara tatil kaldırılmalı çünkü...
Ara tatil devam etmeli çünkü...
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
