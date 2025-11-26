Okullarda Ara Tatil Kaldırılmalı mı, Devam Etmeli mi?

Öğrencilerin ve velilerin bu dönemde en çok merak ettiği sorulardan birisi de 'Ara tatil kalkıyor mu?' sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 25 Kasım tarihli açıklamasında, ara tatillerin kaldırılabileceğini belirtti. Bakan Tekin, öğrencilerin tatil dönüşü yaşadığı motivasyon kaybından ve çalışan velilerin geri dönüşlerinden söz etti. Tekin, ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda iki yıldır analiz yapıldığını ve bu yılın da değerlendirileceğini belirtti.

Peki siz ara tatil konusunda ne düşünüyorsunuz?