PFDK'ya Sevk Edilen Fenerbahçe Kalecisi Ederson'un Ceza Almadığı Açıklandı
Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Ederson Santana de Moraes, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Ancak yapılan incelemede, isnat edilen ihlalin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza verilmediği açıklandı.
Derbi öncesi beklenen karar açıklandı.
