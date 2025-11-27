onedio
PFDK'ya Sevk Edilen Fenerbahçe Kalecisi Ederson'un Ceza Almadığı Açıklandı

Hakan Karakoca
27.11.2025 - 19:35

Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Ederson Santana de Moraes, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Ancak yapılan incelemede, isnat edilen ihlalin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza verilmediği açıklandı.

Derbi öncesi beklenen karar açıklandı.

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci Ederson, maç sırasında sergilediği davranış nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK kararlarını duyurarak Ederson’un herhangi bir disiplin ihlali yapmadığını ve bu nedenle ceza almadığını bildirdi.

Aynı zamanda derbiyi yine yakından ilgilendiren bir diğer sevk de Sallai'ydi. Sarı kırmızılı futbolcunun sevk sonucunda iki maç ceza aldığı açıklandı.

