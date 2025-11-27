PFDK'ya Sevk Edilen Fenerbahçe Kalecisi Ederson'un Ceza Almadığı Açıklandı

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci Ederson, maç sırasında sergilediği davranış nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK kararlarını duyurarak Ederson’un herhangi bir disiplin ihlali yapmadığını ve bu nedenle ceza almadığını bildirdi.

Aynı zamanda derbiyi yine yakından ilgilendiren bir diğer sevk de Sallai'ydi. Sarı kırmızılı futbolcunun sevk sonucunda iki maç ceza aldığı açıklandı.