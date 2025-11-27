WhatsApp'ta Konum Bilgilerinin Açığa Çıkmasını Nasıl Önleyeceksiniz?

Siber güvenlik uzmanı Elorm Daniel, WhatsApp mesajlarının, kullanıcılar konum paylaşmasa bile konum bilgilerini içerdiğini iddia etti. X hesabından paylaştığı detaylara göre, iPhone 12 Pro Max üzerinde yaptığı adli incelemede, gönderdiği bir mesajın metadatasının yazıştığı kişinin konumunu gösterdiğini fark etti. Daniel, ne kendisinin ne de mesajı gönderen kişinin bu veriyi talep etmediğini, ancak telefonun bilgiyi otomatik olarak kaydettiğini öne sürdü.

Peki açığa çıkan bu hatadan nasıl korunacaksınız? Haberimizdeki işlemleri yaparak bu veri açığını kişisel olarak önleyebilirsiniz.