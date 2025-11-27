onedio
WhatsApp'ta Konum Bilgilerinin Açığa Çıkmasını Nasıl Önleyeceksiniz?

WhatsApp'ta Konum Bilgilerinin Açığa Çıkmasını Nasıl Önleyeceksiniz?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.11.2025 - 20:19

Siber güvenlik uzmanı Elorm Daniel, WhatsApp mesajlarının, kullanıcılar konum paylaşmasa bile konum bilgilerini içerdiğini iddia etti. X hesabından paylaştığı detaylara göre, iPhone 12 Pro Max üzerinde yaptığı adli incelemede, gönderdiği bir mesajın metadatasının yazıştığı kişinin konumunu gösterdiğini fark etti. Daniel, ne kendisinin ne de mesajı gönderen kişinin bu veriyi talep etmediğini, ancak telefonun bilgiyi otomatik olarak kaydettiğini öne sürdü.

Peki açığa çıkan bu hatadan nasıl korunacaksınız? Haberimizdeki işlemleri yaparak bu veri açığını kişisel olarak önleyebilirsiniz.

1. Veri sızıntısı neleri içeriyor?

1. Veri sızıntısı neleri içeriyor?

Daniel, “Bu, WhatsApp’ta sohbet ederken konumunuz açıksa, başka bir kişinin cihazında adli inceleme yapıldığında konumunuzun bu cihazdan elde edilebileceği anlamına geliyor” dedi.

Uzman, WhatsApp’ın topladığı verilerin yalnızca konum bilgisiyle sınırlı olmadığını, bir grubun kim tarafından ne zaman oluşturulduğu, kimlerin eklendiği ve çıktığı gibi bilgilerin de kişi gruptan ayrılmış olsa bile metadatalarda saklandığını belirtti. Daniel, bu verilerin cihazda tutulmasının, kişi hakkında olası soruşturmalarda kullanılabileceği anlamına geldiğini vurguladı.

2. Fotoğraf, video, ekran kaydı ve kayıtlar da konum bilgileriyle ulaşılabilir hale geliyor.

2. Fotoğraf, video, ekran kaydı ve kayıtlar da konum bilgileriyle ulaşılabilir hale geliyor.

Daniel, telefonlardaki her fotoğraf, video, kayıt ve ekran görüntüsünün, dosya oluşturulduğu anda bulunduğu konumu içerdiğini vurguladı: “Telefon, her medya dosyası için otomatik olarak GPS koordinatlarını kaydediyor. Bu, soruşturmacıların fotoğraf çektiğiniz, video kaydettiğiniz veya ekran görüntüsü aldığınız anda tam olarak nerede olduğunuzu belirleyebileceği anlamına geliyor” dedi.

Uzman, bu seviyedeki metadatanın insan hareketlerini ve davranışlarını zaman çizelgesiyle inanılmaz bir doğrulukla takip edebildiğini belirterek, cihazın URL adreslerini, kullanıcı adlarını, şifreleri ve yüklenen tüm uygulamaların kayıtlarını tuttuğunu ileri sürdü.

3. X'te paylaşımlar yapan Eren Türkmen isimli kullanıcı da bu açıktan nasıl kurtulabileceğinize dair ipuçları verdi.

3. X'te paylaşımlar yapan Eren Türkmen isimli kullanıcı da bu açıktan nasıl kurtulabileceğinize dair ipuçları verdi.

Türkmen paylaşımında 'Bu açığın kurbanı olmamak için yapmanız gereken tek bir ayar var. Whatsapp > Ayarlar > Gizlilik > Gelişmiş > Bağlantı önizlemelerini devredışı bırak.' adımlarının izlenmesini tavsiye etti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
