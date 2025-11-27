Amazon'a Black Friday Şoku: Çalışanlar 30 Ülkede Greve Hazırlanıyor
Dünyanın farklı bölgelerindeki sendikalar, teknoloji çalışanları, insan hakları ve çevre örgütleri, Black Friday-Cyber Monday döneminde Amazon’a karşı ortak grevler ve gösteriler düzenlemeye hazırlanıyor. Altıncı yılına giren “Make Amazon Pay” kampanyası kapsamında, protestolar 30’dan fazla ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Amazon çalışanlarından şirkete çeşitli suçlamalarda bulunuyor.
"Sömürüye dayalı bir sistem var"
"İnsanlar bayılıyor ama hedefler hiç durmuyor"
"Dünyaya verdiğin zararın bedelini öde"
Eylem takvimi de açıklandı.
