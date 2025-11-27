Amazon'a Black Friday Şoku: Çalışanlar 30 Ülkede Greve Hazırlanıyor

Kampanya, Amazon’un küresel ekonomi ve politika üzerinde güçlü bir aktör haline geldiğini; Trump’ın yemin törenini finanse etmesinden vergi indirimleriyle sağladığı avantajlara kadar birçok alanda etkili olduğunu savunuyor. Şirketin son mali raporuna göre, geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 milyar dolar daha az vergi ödendi. Organizatörler, Amazon’un otomasyon ve yapay zeka yatırımlarının yüz binlerce işi tehdit ettiğini, veri merkezlerinin ise yüksek enerji ve su tüketimiyle çevreye zarar verdiğini belirtiyor. Kampanyanın temel talebi ise açık: “Çalışanlara adil ücret, devlete adil vergi, gezegene verilen zararın bedelini karşıla.”