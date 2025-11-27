SGK'nin 1 Milyon 865 Bin Liraya Sattığı Hastane Binası 7 Ay Sonra Sarı Sitede 13 Milyon 500 Bin Liraya İlanda
Elazığ’ın Maden ilçesindeki eski SSK Hastanesi binası, bir emlak sitesinde 13 milyon 500 bin liraya satışa çıkarıldı. CHP Elazığ İl Genel Meclisi Üyesi Suat Ören, hastanenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 25 Nisan'da 1 milyon 865 bin liraya satıldığını belirterek, 'Bu hastaneyi birilerine satıp peşkeş çektiler' dedi.
Elazığ’ın Maden ilçesindeki eski SSK Hastanesi binası 26 Mart 2025'te satışa çıkarılmış, 25 Nisan'da da 1 milyon 865 bin liraya satılmıştı.
