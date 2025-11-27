onedio
SGK'nin 1 Milyon 865 Bin Liraya Sattığı Hastane Binası 7 Ay Sonra Sarı Sitede 13 Milyon 500 Bin Liraya İlanda

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.11.2025 - 17:46

Elazığ’ın Maden ilçesindeki eski SSK Hastanesi binası, bir emlak sitesinde 13 milyon 500 bin liraya satışa çıkarıldı. CHP Elazığ İl Genel Meclisi Üyesi Suat Ören, hastanenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 25 Nisan'da 1 milyon 865 bin liraya satıldığını belirterek, 'Bu hastaneyi birilerine satıp peşkeş çektiler' dedi.

Elazığ’ın Maden ilçesindeki eski SSK Hastanesi binası 26 Mart 2025'te satışa çıkarılmış, 25 Nisan'da da 1 milyon 865 bin liraya satılmıştı.

Hastanenin bir emlak sitesinde 13 milyon 500 bin liraya bir kez daha satışa çıkarıldığı dikkati çekti.

CHP Elazığ İl Genel Meclisi Üyesi Suat Ören konuya ilişkin şunları söyledi: '1 milyon 850 bin liraya satılan hastane şu anda alan firma tarafından 13,5 milyon liraya satışa sunulmuş. Ben Belediye Başkanına seslenmek istiyorum. Daha önce '1 milyon 800 bin lira verirsek tekrar bize verecekler' dediğiniz hastane 13,5 milyon liraya satılıyor. Size sesleniyorum. Maden’de 'Bağ Bozumu Festivali'ne 1 milyon lira vereceğinize gidip o hastaneyi alsaydınız. Burada PTT Binası, Ziraat Bankası yapılabilirdi. Ama siz gidip Bağ Bozumu Festivali yaptınız. Kasım ayında bağ bozumu diyorsunuz. Bağ bozumu eylülde yapılır. Bu festivalin amacı da rant elde etmektir.

'Bu Maden’i aşama aşama bitirme politikasıdır'

Bu hastane 1965’te yapıldı. Ancak bundan 4-5 ay önce sistem üzerinden bu hastane binası 1,8 milyon liraya birilerine satıldı. Bu hastaneyi 1 milyon 800 bin liraya birilerine satıp peşkeş çektiler. PTT binası buraya yerleştirilebilirdi. Emniyet binası ağır hasarlı, buraya yerleştirilebilirdi. Ziraat Bankası binasını biz biliyoruz. Ziraat Bankası da taşınacak ve buraya bir daha Ziraat Bankası yapılamayacak, PTT gibi. Buraya Maden demeyelim, Gazze diyelim. Maden diye bir şey kalmamış. Hafriyatlar olduğu gibi yerinde. Bu Maden’i aşama aşama bitirme politikasıdır. Bunların farkındayız.' 

CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan da 'Hafızamızda yer edinen bu tarihi binamız kamu binası olarak Maden halkının yararına kullanılmalıydı. Maden halkı her zamanki gibi yine mağdur edildi' dedi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
houseof

Hani dava açılıyor ya birilerine devleti zarara uğratmaktan, görevi kötüye kullanmaktan. İşte belgesi

Cindirella Man

Yazmaya geldim sen yazmışsın maskeli baloda bilmem kaçıncı perde