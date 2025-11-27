onedio
Gezgin Mustafa Ertuğral Viyana'da Bir Bit Pazarında 100 Lirayı 1 Euroya Satın Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.11.2025 - 17:17

Mustafa Ertuğral isimli bir gezgin Viyana'da eski ürünlerin satıldığı bir pazara uğradı. Pazarda Türk Lirası banknotlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi ve 100 liralık banknotun fiyatını sordu. Satıcıdan 1 euro yanıtını alan vatandaş 100 liranın 2 euro civarına geldiğini söyleyerek satıcıyı uyarsa da bir şey değişmedi ve 100 liralık banknota 1 euro yani yaklaşık 50 lira ödedi.

İşte o görüntüler;

Videoya gelen bazı yorumlar şöyle;

'İlk defa Euroya karşı değer kazandık '

'Merak etme yakında biz de 1 euroya 100 lira alabileceğiz'

'Adam 48₺'ye 100₺ almış Avrupa'da hayat çok pahalı aynen'

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
