Metro, birçok ülkede ana ulaşım aracı olarak kullanılıyor bildiğiniz üzere. Bu nedenle, metro sistemlerinin düzenli ve etkin bir şekilde işleyişini sağlamak büyük önem taşıyor. Bu, hem yolcuların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlarken, hem de şehirlerin genel ulaşım ağına büyük katkıda bulunur.
İçerik üreticisi Samet Jankovic, Almanya'da herhangi bir turnikenin bulunmadığı metro sistemini paylaştı. Anlattığı sistem, ülkemizde de kullanılsaydı neler olabileceği konusunda düşündürdü.
Buradan izleyebilirsiniz;
Ahlak mı, bilinç mi yoksa yüksek cezalar mı?
👇
