İçerik Üreticisi Samet Jankovic Almanya'da Herhangi Bir Turnikenin Bulunmadığı Metro Sistemini Paylaştı

26.11.2025 - 15:46

Metro, birçok ülkede ana ulaşım aracı olarak kullanılıyor bildiğiniz üzere. Bu nedenle, metro sistemlerinin düzenli ve etkin bir şekilde işleyişini sağlamak büyük önem taşıyor. Bu, hem yolcuların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlarken, hem de şehirlerin genel ulaşım ağına büyük katkıda bulunur. 

İçerik üreticisi Samet Jankovic, Almanya'da herhangi bir turnikenin bulunmadığı metro sistemini paylaştı. Anlattığı sistem, ülkemizde de kullanılsaydı neler olabileceği konusunda düşündürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Ahlak mı, bilinç mi yoksa yüksek cezalar mı?

Turnike olmasa bile insanların düzenli bir şekilde biletlerini aldıkları ve metroya biletsiz binmedikleri biliniyor. Metroda ansızın üniformalı ya da sivil kontrol görevlileri geziyor ve bilet kontrolü yapıyor. Ansızın yapılan bu kontrollere biletsiz yakalanırsanız çok yüklü bir miktar para cezası ödemeniz gerekiyor. Bu yüzden pek çok kişi riske atmadan biletini almayı tercih ediyor.

