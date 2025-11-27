onedio
Bir Esnaf Dükkanına Giren Yaşlı Müşteriyi Hızır Zannetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.11.2025 - 13:46

Samsun'da cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları satan bir esnaf dükkanına gelen müşteriyi Hz. Hızır zannetti. Cübbesiyle içeri giren ve çalışanlara dua eden yaşlı vatandaşın görüntülerini Hz. Hızır diyerek paylaştı. 77 yaşında olduğunu söyleyen vatandaş 'ahiret yolcusu' olduğunu söyledi ve kılıf fiyatı sordu. Kılıfın 200 lira olduğunu öğrenen vatandaş dükkandan çıktı. Arka planda müzik olarak ilahi kullandı. O anlar sosyal medyaya düştü ve çokça konuşuldu.

Hz. Hızır kimdir?

Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde (18. sure) Musa Peygamber (a.s.) ile yolculuk yapan gizemli bir kul olarak anlatılan bir figür olan Hızır (a.s) bazı yorumlara göre peygamber bazı yorumlara göre veli olarak görülüyor. Halk inancında, zor durumda kalanlara yardım eden bir 'kurtarıcı' olarak da kabul edilir. Tehlike anında 'Hızır gibi yetişti' deyimi de bu inanıştan gelir.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
