Bir Esnaf Dükkanına Giren Yaşlı Müşteriyi Hızır Zannetti

Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde (18. sure) Musa Peygamber (a.s.) ile yolculuk yapan gizemli bir kul olarak anlatılan bir figür olan Hızır (a.s) bazı yorumlara göre peygamber bazı yorumlara göre veli olarak görülüyor. Halk inancında, zor durumda kalanlara yardım eden bir 'kurtarıcı' olarak da kabul edilir. Tehlike anında 'Hızır gibi yetişti' deyimi de bu inanıştan gelir.