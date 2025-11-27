onedio
Bir Bu Eksikti: Matcha'yla Özdeşleşen Derin Talu, "Turşulu Matcha" Deneyiyle Mide Bulandırdı!

Bir Bu Eksikti: Matcha'yla Özdeşleşen Derin Talu, "Turşulu Matcha" Deneyiyle Mide Bulandırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.11.2025 - 10:03

Kısacık bir süre içerisinde milyonlarca takipçi kazanan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, özdeşleştiği Matcha'yı bu sefer de turşuyla denemeye karar verdi...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, yaklaşık bir sene önce TikTok videolarıyla hayatımıza bir girdi, pir girdi biliyorsunuz.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, yaklaşık bir sene önce TikTok videolarıyla hayatımıza bir girdi, pir girdi biliyorsunuz.

Matcha tarifi videosuyla koca bir çıkış yakalayan tüm ülkeye de Matcha'yı sevdiren Derin Talu, her paylaşımıyla olay olmayı başardı. 

Kırdığı potlar, diksiyonu, Türkçe İngiliz karışık konuşması, büyük iddiaları ve radikal açıklamalarıyla sık sık tüm gözleri üzerine çeken Derin Talu, son zamanlarda yeni sevgilisiyle gündeme geliyordu. 

Geçtiğimiz haftalarda ise uyuşturucu operasyonunda test sonucu pozitif çıkan ünlüler arasında yer almıştı. Hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını söyleyen ve test sonucunu kabul etmeyen Derin Talu, operasyonda yer alan her ünlü gibi gündelik hayatına devam etti.

Günde 10'dan fazla TikTok videosu paylaşan Derin Talu, bu sefer de "turşulu" matcha deneyiyle gündeme oturdu.

