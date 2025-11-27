Bir Bu Eksikti: Matcha'yla Özdeşleşen Derin Talu, "Turşulu Matcha" Deneyiyle Mide Bulandırdı!
Kısacık bir süre içerisinde milyonlarca takipçi kazanan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, özdeşleştiği Matcha'yı bu sefer de turşuyla denemeye karar verdi...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, yaklaşık bir sene önce TikTok videolarıyla hayatımıza bir girdi, pir girdi biliyorsunuz.
Günde 10'dan fazla TikTok videosu paylaşan Derin Talu, bu sefer de "turşulu" matcha deneyiyle gündeme oturdu.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
