26 Kasım 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.11.2025 - 00:17

MasterChef Türkiye'de finale sayılı gün kala mücadele hız kesmeden devam ediyor. Murat Can, Mert, Ayla ve Çağatay'ın eleme adayı olduğu MasterChef'te eleme gecesinde elenen isim belli oldu.     

Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar...

MasterChef'te bu hafta eleme adayları Murat Can, Mert, Ayla ve Çağatay olmuştu.

İlk etapta ana ürün olarak tulum peyniri verildi.

Yarışmacılar arasında, Çağatay 21.5 puan, Ayla 20 puan, Mert 19 puan, Murat Can 16.5 puan puan aldı.   

İlk turun birincisi 21.5 puanla Çağatay, ikincisi 20 puanla Ayla, üçüncüsü 19.5 puanla Mert, dördüncüsü ise 16.5 puanla Murat Can oldu.

26 Kasım MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'te kim elendi?

Tüm yarışmacılar, ikinci etapta Somer Şef'in 'Baklavaska' isimli imza yemeğini yapmak için kollarını sıvadı.

Çağatay 41 puanla yukarı çıkmayı başaran ilk isim oldu. İkinci olarak ise Ayla 32 puanla Çağatay'ın yanında yerini aldı. Mert 31.5 puan aldı. Murat Can ise 30 puanla dördüncü oldu.

MasterChef'te 26 Kasım gecesi elenen isim Murat Can oldu ve yarışmaya veda etti.

Yorum Yazın