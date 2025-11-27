Rekora Koşuyor: Yan Yana Filminin 12 Günlük Hasılatı Dudak Uçuklattı
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerindeki, “Can Dostum”un Türkiye uyarlaması “Yan Yana”, 14 Kasım’da vizyona girdi. Box Office Türkiye’nin 25 Kasım 2025 verilerine göre film, 12 günde 987.412 seyirciye ulaşıp 231 milyon 847 bin TL hasılat elde etti.
KAYNAK: Box Office
Intouchables'ın Türkiye uyarlaması olarak çekilen “Yan Yana”, 14 Kasım Cuma günü vizyona girdiği anda büyük bir ilgi patlaması yarattı.
Box Office Türkiye’nin 25 Kasım 2025 akşamı açıkladığı güncel rakamlara göre film, yalnızca 12 günde 987.412 seyirciye ulaşarak 231 milyon 847 bin TL gişe geliri elde etti.
