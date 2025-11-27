onedio
Rekora Koşuyor: Yan Yana Filminin 12 Günlük Hasılatı Dudak Uçuklattı

Rekora Koşuyor: Yan Yana Filminin 12 Günlük Hasılatı Dudak Uçuklattı

Esra Demirci
27.11.2025 - 15:49
27.11.2025 - 15:49

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerindeki, “Can Dostum”un Türkiye uyarlaması “Yan Yana”, 14 Kasım’da vizyona girdi. Box Office Türkiye’nin 25 Kasım 2025 verilerine göre film, 12 günde 987.412 seyirciye ulaşıp 231 milyon 847 bin TL hasılat elde etti.

KAYNAK: Box Office

Intouchables'ın Türkiye uyarlaması olarak çekilen “Yan Yana”, 14 Kasım Cuma günü vizyona girdiği anda büyük bir ilgi patlaması yarattı.

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i izlediğimiz film, vizyona girdiği andan itibaren rekor üzerine rekor kırıyor. Önce 2025 yılının en iyi açılışını yapan Yan Yana, ardından 2. haftada en çok yükseliş yaşayan film unvanını Ayla'nın elinden almıştı.

Yan Yana, vizyondaki 12. gününde yeni bir rekora koştuğunu resmen duyurdu.

Box Office Türkiye’nin 25 Kasım 2025 akşamı açıkladığı güncel rakamlara göre film, yalnızca 12 günde 987.412 seyirciye ulaşarak 231 milyon 847 bin TL gişe geliri elde etti.

“Yan Yana” yalnızca gişede değil, teknik anlamda da bir ilki temsil ediyor: Türkiye’de IMAX formatında gösterime giren ilk yerli film olarak tarihe geçti.

Henüz 12. günde böyle bir başarıya imza atan Yan Yana'nın gişedeki şovu uzun haftalar devam edeceğe benziyor.

