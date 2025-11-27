onedio
HBO Max, Müge Anlı'ya Damga Vuran "Palu Ailesi" Olayının Belgeselini Duyurdu

Esra Demirci
27.11.2025 - 13:38

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e damga vuran Palu ailesi olayını muhakkak hatırlarsınız. Ocak 2019'dan beri programda işlenen olay öylesine büyük ses getirmişti ki tüm Türkiye ayağa kalkmıştı. Havva Palu'nun oğulları İsa ve Fatih Palu ile 2008'de kaybolan kızları Meryem ve torunu Melike'yi bulmak için başvurmasıyla ortaya çıkan detaylar hala hafızalarımızda yer edinirken HBO Max, Palu ailesi olayının belgesel olarak ekrana geleceğini duyurdu.

ATV’nin gündüz kuşağında ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Palu ailesi, hepimizin hafızalarında yer etti.

Palu ailesi, Aralık 2018’de programa başvurarak, 2008’de kaybolan Meryem Tahnal ve bir yıl sonra ortadan kaybolan küçük Melike’nin bulunması için yardım istemişti. Ancak program ilerledikçe, aile fertleri hakkında çocuk istismarı, cinayet, aile içi şiddet ve işkence gibi ağır suçlamalar birbiri ardına gündeme gelmişti.

Bu iddialar üzerine aynı aileden altı kişi hakkında dava açıldı ve başta ailenin damadı Tuncer Ustael olmak üzere aile hapis cezasına çarptırıldı.

İnsanlar Müge Anlı'nın işlediği Palu ailesi olayının etkisinden hala çıkabilmiş değilken HBO Max büyük bombayı patlattı.

HBO Max Türkiye, Palu ailesi olayının belgesel olacağını duyurdu.

HBO Max Türkiye'nin resmi X hesabı, Türkiye'de büyük yankı uyandıran Palu ailesi olayının suç belgeseli olarak ekrana geleceğini açıkladı.

Platform bu duyuruyu 'Karanlık sırlar, gerçek ifadeler. Bir Palu Ailesi belgeseli. Türkiye'nin en sarsıcı dosyalarından biri, araştırmacı gazetecilik yaklaşımıyla yeniden açılıyor. Yakında HBO Max'te' yazısıyla paylaştı.

HBO Max'ın Palu ailesi duyurusunun ardından yorumlar gecikmedi:

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Esra Demirci
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
