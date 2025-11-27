HBO Max, Müge Anlı'ya Damga Vuran "Palu Ailesi" Olayının Belgeselini Duyurdu

Palu ailesi, Aralık 2018’de programa başvurarak, 2008’de kaybolan Meryem Tahnal ve bir yıl sonra ortadan kaybolan küçük Melike’nin bulunması için yardım istemişti. Ancak program ilerledikçe, aile fertleri hakkında çocuk istismarı, cinayet, aile içi şiddet ve işkence gibi ağır suçlamalar birbiri ardına gündeme gelmişti.

Bu iddialar üzerine aynı aileden altı kişi hakkında dava açıldı ve başta ailenin damadı Tuncer Ustael olmak üzere aile hapis cezasına çarptırıldı.

İnsanlar Müge Anlı'nın işlediği Palu ailesi olayının etkisinden hala çıkabilmiş değilken HBO Max büyük bombayı patlattı.