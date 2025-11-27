HBO Max, Müge Anlı'ya Damga Vuran "Palu Ailesi" Olayının Belgeselini Duyurdu
Müge Anlı ile Tatlı Sert'e damga vuran Palu ailesi olayını muhakkak hatırlarsınız. Ocak 2019'dan beri programda işlenen olay öylesine büyük ses getirmişti ki tüm Türkiye ayağa kalkmıştı. Havva Palu'nun oğulları İsa ve Fatih Palu ile 2008'de kaybolan kızları Meryem ve torunu Melike'yi bulmak için başvurmasıyla ortaya çıkan detaylar hala hafızalarımızda yer edinirken HBO Max, Palu ailesi olayının belgesel olarak ekrana geleceğini duyurdu.
ATV’nin gündüz kuşağında ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Palu ailesi, hepimizin hafızalarında yer etti.
HBO Max Türkiye, Palu ailesi olayının belgesel olacağını duyurdu.
HBO Max'ın Palu ailesi duyurusunun ardından yorumlar gecikmedi:
