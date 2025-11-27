onedio
Stranger Things'in Final Sezonu Netflix'in Çökmesine Neden Oldu

Netflix
Esra Demirci
27.11.2025 - 11:42

Stranger Things’in final sezonu sonunda yayınlandı. Final sezonunun ilk 4 bölümünün Netflix’te yayına girmesiyle popüler platform kısa süreliğine çöktü. Milyonların aynı anda platforma yüklenmesi, Netflix’in altyapısını anlık olarak zorladı ve bazı kullanıcılar yayın başlamadan hemen önce erişim sorunlarıyla karşılaştı. Sorun birkaç dakika içinde çözülse de, Stranger Things'e olan yoğun talep sonrasında yaşanan çökme durumu sosyal medyada gündem oldu.

Stranger Things’in heyecanla beklenen beşinci sezonunun ilk dört bölümünün Netflix’te yayına girmesiyle platform kısa süreliğine çöktü.

Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi Stranger Things, final sezonu olan 5. sezonuyla sonunda platformda yayınlandı. Türkiye saatiyle gece 4'te yayınlanan diziye yoğun rağbet olunca platform çöktü.

Stranger Things'i izlemek için Netflix'e giren kullanıcılar erişim sorunuyla karşılaştı.

Entertainment Weekly’nin haberine göre, yaşanan aksaklık doğrudan Stranger Things’in yeni sezonunun aynı anda milyonlarca kişi tarafından açılmaya çalışılmasından kaynaklandı. Netflix, olası yoğunluğu kaldırmak için yayın öncesi bant genişliğini %30 artırmış olsa da, özellikle televizyon uygulamalarında kısa süreli bağlantı problemleri görüldü. 

Netflix temsilcileri, bu sorunu belirli kullanıcıların yaşandığını ve beş dakika içinde tamamen giderildiğini belirtti.

