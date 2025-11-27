Stranger Things'in Final Sezonu Netflix'in Çökmesine Neden Oldu
Stranger Things’in final sezonu sonunda yayınlandı. Final sezonunun ilk 4 bölümünün Netflix’te yayına girmesiyle popüler platform kısa süreliğine çöktü. Milyonların aynı anda platforma yüklenmesi, Netflix’in altyapısını anlık olarak zorladı ve bazı kullanıcılar yayın başlamadan hemen önce erişim sorunlarıyla karşılaştı. Sorun birkaç dakika içinde çözülse de, Stranger Things'e olan yoğun talep sonrasında yaşanan çökme durumu sosyal medyada gündem oldu.
Stranger Things'i izlemek için Netflix'e giren kullanıcılar erişim sorunuyla karşılaştı.
