Tam 28 Yıllık Değişim: Titanic Oyuncularının Şimdiki Hallerini Görünce "Zaman Acımamış" Diyeceksiniz!

Tam 28 Yıllık Değişim: Titanic Oyuncularının Şimdiki Hallerini Görünce "Zaman Acımamış" Diyeceksiniz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.11.2025 - 17:34

1997’de vizyona giren Titanic aradan yıllar geçmesine rağmen hala en çok konuşulan filmlerden biri. Aşkın, dramın ve sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerinin yer aldığı film, oyuncularının kariyerlerini de bambaşka bir seviyeye taşımıştı. Aradan tam 28 yıl geçti ve filmdeki yıldızların şimdiki halleri yeniden gündem oldu. Bir zamanlar gençlikleriyle hafızalara kazınan o oyuncular bugün bambaşka görünüyor. 🥹

Gelin Titanic’in efsane kadrosunun yıllar içindeki değişimine birlikte göz atalım 👇

Dünyanın gelmiş geçmiş en ikonik yapımlarından biri olan Titanic filmini izlemeyen kalmamıştır diye düşünüyoruz.

Dünyanın gelmiş geçmiş en ikonik yapımlarından biri olan Titanic filmini izlemeyen kalmamıştır diye düşünüyoruz.

1997’de vizyona girdiğinde tüm dünyada sinema tarihini adeta yeniden yazmıştı. James Cameron’ın hem gişede hem ödül törenlerinde rekor kıran filmi, Rose ve Jack’in unutulmaz aşkıyla milyonlara ulaşmış, oyuncularını da birer yıldız haline getirmişti. Aradan tam 28 yıl geçti ama Titanic rüzgarı hiç dinmedi; film hala televizyon kanallarında yayınlanıyor. Hal böyle olunca izleyicilerin merak ettiği şey de şu oldu: Titanic oyuncuları acaba şimdi nasıl görünüyor?

Biz de efsane filmin oyuncularının önceki ve şimdiki hallerini sizler için derledik.

Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater)

Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater)

Film yayınlandığında 21-22 yaşlarında olan Kate Winslet şimdi 50 yaşında.

Leonardo DiCaprio (Jack Dawson)

Leonardo DiCaprio (Jack Dawson)

Leonardo DiCaprio bugün 51 yaşında.

Billy Zane (Caledon Hockley)

Billy Zane (Caledon Hockley)

Billy Zane şuan 59 yaşında. Film yayınlandığında 30'larındaydı.

Kathy Bates (Molly Brown)

Kathy Bates (Molly Brown)

79 yaşındaki Kathy Bates ise o dönem 48'lerindeydi.

Bernard Hill (Kaptan)

Bernard Hill (Kaptan)

Bernard Hill 2024 yılında 79 yaşında hayatını kaybetti.

Frances Fisher (Ruth DeWitt Bukater)

Frances Fisher (Ruth DeWitt Bukater)

Şuan 79 yaşında olan Frances Fisher filmin yayınlandığı yıllarda 45'lerindeydi.

David Warner (Spicer Lovejoy)

David Warner (Spicer Lovejoy)

2022 yılında 80 yaşında hayatını kaybeden David Warner ise 55 yaşındaydı.

Danny Nucci (Fabrizio De Ross)

Danny Nucci (Fabrizio De Ross)

Filmde 29 yaşında olan Danny Nucci artık 57 yaşında.

Victor Garber (Thomas Andrews)

Victor Garber (Thomas Andrews)

Victor Garber 76 yaşında. Filmde 48 yaşındaydı.

Jonathan Hyde (Joseph Bruce Ismay)

Jonathan Hyde (Joseph Bruce Ismay)

Jonathan Hyde şuan 77 yaşında. Titanic döneminde 49 yaşındaydı.

Ewan Stewart

Ewan Stewart

Ewan Stewart şu an 68 yaşında. Filmin vizyona girdiği dönemde 40'lı yaşlarındaydı.

Ioan Gruffudd (Beşinci Subay)

Ioan Gruffudd (Beşinci Subay)

2025 itibariyle 52 yaşında olan Ioan Gruffudd ise 24'lerindeydi.

Eric Braeden (Albay)

Eric Braeden (Albay)

Şuan 84 yaşında olan ünlü oyuncu Eric Braeden o dönem 56 yaşındaydı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
