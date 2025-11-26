onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
6 Yıl Aradan Sonra İstanbul'da Konser Vermeye Hazırlanan Tarkan, Kulis İstekleriyle Mütevazılığını Konuşturdu

6 Yıl Aradan Sonra İstanbul'da Konser Vermeye Hazırlanan Tarkan, Kulis İstekleriyle Mütevazılığını Konuşturdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.11.2025 - 14:10

Tarkan’ın İstanbul’da vereceği 8 konser için satışa sunulan tüm biletler anında tükendi. En ucuzu 1500 TL olan biletlerin karaborsada 200 bin TL’ye çıkması büyük şaşkınlık yarattı. Megastar’ın 6 yıl sonra sahnelere dönüşü adeta küçük bir ekonomi yarattı; 80 milyon TL’lik dev bir konser operasyonu hazırlanıyor. VIP loca bileti isteyen ünlüler bile eli boş dönerken Tarkan 'Öncelik biletli seyircinin' diyerek duruşunu gösterdi. Ayrıca mütevazı kulis istekleriyle de şaşırttı. 

İşte detaylar...

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ta...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Megastar Tarkan’ın 6 yıl aradan sonra İstanbul’da vereceği konser serisi daha başlamadan olay oldu.

Megastar Tarkan’ın 6 yıl aradan sonra İstanbul’da vereceği konser serisi daha başlamadan olay oldu.

Ünlü şarkısının merakla beklenen en ucuzu 1500 TL, en pahalısı 12.600 TL olan İstanbul konserlerinin biletleri tükendi. Karaborsada ise biletleri 200 bin TL’ye kadar çıktı.

Karı da oldukça büyük olacak. 16-31 Ocak tarihleri arasındaki 8 konserde toplam 50 binin üzerinde seyirci olacak. Müzik yapımcılarının “Tarkan bu konseri kendi şirketi üzerinden yapıyor, yani işin patronu. Masraflar çıktıktan sonra kalan payı alacak. Bu da milyonlar eder.” dediği konuşuluyor. Sahnede ve sahne arkasında toplam 300 kişilik bir ekip olacak. Her konserin maliyeti 10 milyon TL. 8 konser için ortaya çıkan rakam ise toplam 80 milyon TL.

Öte yandan Tarkan'ın isteğine göre sahne değiştirilip ’T’ şeklini alacak.

Öte yandan Tarkan'ın isteğine göre sahne değiştirilip ’T’ şeklini alacak.

Konseri protokolden izlemek isteyen ünlü isimlerin istediği ise olmadı. Tarkan önceliği seyirciye verdiği için ünlü isimler eli boş döndü. Ama elbette Cem Yılmaz gibi bazı özel davetliler sahneyi en önden izleyebilecek. 

Volkswagen Arena’daki konser için loca fiyatları da ortaya çıktı. Buna göre fiyatlar 150 bin ile 250 bin TL arasında. Tüm localar da tahmin edeceğiniz gibi önceden tükendi bile.

Gelelim kulis isteklerine...

Gelelim kulis isteklerine...

Mütevaziliğiyle bildiğimiz Tarkan'ın kulis istekleri de sade. Sadece papatya çayı, su, yıllardır vazgeçmediği mumları ve havlularını istemiş. Kulisinin sade ve sessiz olmasını talep etmiş. Dans edebilmek için de konsere aç çıkacak. Konsere çıkmadan önce Tarabya’daki evinde değil konser alanına yakın bir otelde kalacak.

İstanbul konserlerinden sonra Tarkan’ın Türkiye genelinde 7–8 şehirde turneye çıkması bekleniyor. Yılın finalini ise Kıbrıs’ta 14 milyon TL’lik yılbaşı konseri ile yapacak.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın