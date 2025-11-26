6 Yıl Aradan Sonra İstanbul'da Konser Vermeye Hazırlanan Tarkan, Kulis İstekleriyle Mütevazılığını Konuşturdu

Ünlü şarkısının merakla beklenen en ucuzu 1500 TL, en pahalısı 12.600 TL olan İstanbul konserlerinin biletleri tükendi. Karaborsada ise biletleri 200 bin TL’ye kadar çıktı.

Karı da oldukça büyük olacak. 16-31 Ocak tarihleri arasındaki 8 konserde toplam 50 binin üzerinde seyirci olacak. Müzik yapımcılarının “Tarkan bu konseri kendi şirketi üzerinden yapıyor, yani işin patronu. Masraflar çıktıktan sonra kalan payı alacak. Bu da milyonlar eder.” dediği konuşuluyor. Sahnede ve sahne arkasında toplam 300 kişilik bir ekip olacak. Her konserin maliyeti 10 milyon TL. 8 konser için ortaya çıkan rakam ise toplam 80 milyon TL.