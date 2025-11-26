6 Yıl Aradan Sonra İstanbul'da Konser Vermeye Hazırlanan Tarkan, Kulis İstekleriyle Mütevazılığını Konuşturdu
Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ta...
Tarkan’ın İstanbul’da vereceği 8 konser için satışa sunulan tüm biletler anında tükendi. En ucuzu 1500 TL olan biletlerin karaborsada 200 bin TL’ye çıkması büyük şaşkınlık yarattı. Megastar’ın 6 yıl sonra sahnelere dönüşü adeta küçük bir ekonomi yarattı; 80 milyon TL’lik dev bir konser operasyonu hazırlanıyor. VIP loca bileti isteyen ünlüler bile eli boş dönerken Tarkan 'Öncelik biletli seyircinin' diyerek duruşunu gösterdi. Ayrıca mütevazı kulis istekleriyle de şaşırttı.
İşte detaylar...
Kaynak: Müge Dağıstanlı
Megastar Tarkan’ın 6 yıl aradan sonra İstanbul’da vereceği konser serisi daha başlamadan olay oldu.
Öte yandan Tarkan'ın isteğine göre sahne değiştirilip ’T’ şeklini alacak.
Gelelim kulis isteklerine...
