Kainat Güzellik Yarışmasındaki Skandallara Bir Yenisi Eklendi: Miss Universe Finalisti Tacını Geri Verdi!
Miss Universe 2025’te sular durulmuyor! Yarışma şaibe iddialarıyla çalkanmaya devam ederken bu kez de Fildişi Sahili temsilcisi Olivia Yace, kazandığı kıtalar birinciliğini bırakıp Miss Universe ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu. Sosyal medya açıklaması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde de Estonya temsilcisi Brigitta Schaback Miss Universe Estonia ünvanını bıraktığını duyurmuştu.
İşte detaylar! 👇
Miss Universe 2025 yarışması bir türlü gündemden düşmüyor.
Ülkemizi temsil eden Ceren Arslan’ın ilk 30’a dahi alınmaması da sosyal medyada tepki çekmişti.
Bu kez yeni bir kriz patlak verdi!
Yace yaptığı açıklamada, yarışma boyunca zorluklar yaşadığını ama yine de güçlü durduğunu söyledi.
Geçtiğimiz hafta Estonya temsilcisi Brigitta Schaback da yarışmadan ayrıldığını duyurmuştu.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Fildişi güzeli harika bir güzellik? Hem yüzü, hem vücudu kalemle çizilmiş gibi?? Ne kadar güzel????☺️☺️☺️😊😊
Irkçı insanlar kızı canından bezdirmiş her yerdeler ya