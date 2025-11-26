Kainat Güzellik Yarışmasındaki Skandallara Bir Yenisi Eklendi: Miss Universe Finalisti Tacını Geri Verdi!

Arslan, final gecesi imalı bir paylaşım yaparak duruma sitem etmiş, “Haberi benden alın istedim. Çok çabaladık, emek verdik… O yüzden mutluyum hepsi için ayrıca teşekkür ederim. Ben aslında ilk 5’i tahmin ediyorum ama bende kalsın orası da. Jürimiz demek ki beni o ilk 30’dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır elbet. Her şey için teşekkür ederim. Verdiğiniz emekler için de hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.” ifadelerini kullanmıştı.