Kainat Güzellik Yarışmasındaki Skandallara Bir Yenisi Eklendi: Miss Universe Finalisti Tacını Geri Verdi!

Gülistan Başköy
26.11.2025 - 11:33

Miss Universe 2025’te sular durulmuyor! Yarışma şaibe iddialarıyla çalkanmaya devam ederken bu kez de Fildişi Sahili temsilcisi Olivia Yace, kazandığı kıtalar birinciliğini bırakıp Miss Universe ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu. Sosyal medya açıklaması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde de Estonya temsilcisi Brigitta Schaback Miss Universe Estonia ünvanını bıraktığını duyurmuştu.

İşte detaylar! 👇

Miss Universe 2025 yarışması bir türlü gündemden düşmüyor.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen ve Meksikalı Fatima Bosch’un birincilik tacını aldığı yarışma, şaibe iddialarıyla daha ilk günden sarsılmıştı.

Hatırlarsanız Miss Universe yarışmasının sekiz jüri üyesinden ikisi, finalden sadece birkaç gün önce görevlerinden istifa etmiş, jüri üyeliğini bırakan Lübnanlı-Fransız müzisyen Omar Harfouch, kararını Instagram’dan duyurarak organizatörleri yarışmada hile yapmakla suçlamıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ülkemizi temsil eden Ceren Arslan’ın ilk 30’a dahi alınmaması da sosyal medyada tepki çekmişti.

Arslan, final gecesi imalı bir paylaşım yaparak duruma sitem etmiş, “Haberi benden alın istedim. Çok çabaladık, emek verdik… O yüzden mutluyum hepsi için ayrıca teşekkür ederim. Ben aslında ilk 5’i tahmin ediyorum ama bende kalsın orası da. Jürimiz demek ki beni o ilk 30’dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır elbet. Her şey için teşekkür ederim. Verdiğiniz emekler için de hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için:

Bu kez yeni bir kriz patlak verdi!

Fildişi Sahili’nin güzeli Olivia Yace, yarışmada elde ettiği “Miss Universe Afrika ve Okyanusya” unvanını bırakma kararı aldı. Yalnızca unvanı bırakmakla kalmayan Yace, Miss Universe Organizasyonu ile tüm bağlarını kopardığını açıkladı. Beşinci olarak taç giyen güzel, bu radikal kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yace yaptığı açıklamada, yarışma boyunca zorluklar yaşadığını ama yine de güçlü durduğunu söyledi.

Ancak tüm bu süreçte kendi değerlerine sadık kalmak istediğini belirterek, “Saygı, onur, mükemmellik ve eşit fırsat benim temel prensiplerimdir” dedi. Genç kızlara ilham verebilmek için bu rolü bıraktığını ifade eden Yace, Afrika ve Afro-kökenli topluluklara da seslenerek, “Kimsenin sizi tanımlamasına veya potansiyelinizi sınırlamasına izin vermeyin” çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta Estonya temsilcisi Brigitta Schaback da yarışmadan ayrıldığını duyurmuştu.

Schaback, ulusal direktörüyle değerlerinin uyuşmadığını açıklamıştı. Arka arkaya gelen bu istifalar kafaları iyice karıştırdı. Bakalım ilerleyen günlerde yeni bir gelişme yaşanacak mı? Bekleyip göreceğiz...

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
