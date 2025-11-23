onedio
Jüri Görmedi Ama Dünya Gördü: Temsilcimiz Ceren Arslan'a Miss Universe'de Anlamlı Ödül!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.11.2025 - 13:20

Tayland’da gerçekleşen Miss Universe 2025 yarışması sona ererken Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan beklenmedik bir başarıya imza attı. Finalde ilk 30’a giremeyen Arslan, “Miss Universe 2025 Sempati Güzeli (Miss Congeniality)” seçildi. Yarışma kampı boyunca hem güzelliği hem iletişimiyle dikkat çeken Arslan’ın ödülü sosyal medyada büyük destek gördü. Jüri tarafından değerlendirilmemesi eleştirilirken, sempati ödülü Arslan’a moral verdi. 

İşte detaylar!

Tayland’ın ev sahipliği yaptığı Miss Universe 2025 yarışması geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Dünyanın dört bir yanından gelen güzellerin yarıştığı organizasyonda birincilik Meksikalı Fatima Bosch’un olurken, Türkiye temsilcisi Ceren Arslan ilk 30’a giremeyince sosyal medyada “haksızlık” yorumları yağdı.

Ancak tüm bu tartışmalar arasında Ceren Arslan değerli bir başarıya imza atarak yarışmada “Miss Universe 2025 Sempati Güzeli (Miss Congeniality)” seçildi.

Organizasyonun en değerli yan ödüllerinden biri olarak görülen Miss Congeniality, yarışmacıların hem kamp içi iletişimleri hem de diğer ülkelerin temsilcilerine karşı tutumlarına göre veriliyor. Arslan’ın arkadaş canlısı tavrı, pozitif enerjisi ve yarışmacılarla kurduğu sıcak bağ bu unvanı almasını sağladı. Özellikle sosyal medyada Arslan’ın 'sempati güzeli' seçilmesi büyük destek topladı.

Ceren Arslan’ın yarışma süreci Türkiye’de de haftalarca gündem oldu hatırlarsanız.

Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan, Ghent Üniversitesi’nde Erasmus programıyla uluslararası deneyim kazanan Arslan; İngilizce ve Fransızcayı akıcı konuşan, Çerkes-Türk kökenli başarılı bir model. Kariyerine ‘Model of Turkey’ yarışmasında Photomodel unvanını alarak başlayan Arslan, 2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanmış ve ülkeyi Tayland’da temsil etmeye hak kazanmıştı.

İşte Miss Universe 2025 Sempati Güzeli (Miss Congeniality) seçildiği törenden konuşması:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
