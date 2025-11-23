Jüri Görmedi Ama Dünya Gördü: Temsilcimiz Ceren Arslan'a Miss Universe'de Anlamlı Ödül!
Tayland’da gerçekleşen Miss Universe 2025 yarışması sona ererken Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan beklenmedik bir başarıya imza attı. Finalde ilk 30’a giremeyen Arslan, “Miss Universe 2025 Sempati Güzeli (Miss Congeniality)” seçildi. Yarışma kampı boyunca hem güzelliği hem iletişimiyle dikkat çeken Arslan’ın ödülü sosyal medyada büyük destek gördü. Jüri tarafından değerlendirilmemesi eleştirilirken, sempati ödülü Arslan’a moral verdi.
İşte detaylar!
Tayland’ın ev sahipliği yaptığı Miss Universe 2025 yarışması geçtiğimiz günlerde tamamlandı.
Ancak tüm bu tartışmalar arasında Ceren Arslan değerli bir başarıya imza atarak yarışmada “Miss Universe 2025 Sempati Güzeli (Miss Congeniality)” seçildi.
Ceren Arslan’ın yarışma süreci Türkiye’de de haftalarca gündem oldu hatırlarsanız.
İşte Miss Universe 2025 Sempati Güzeli (Miss Congeniality) seçildiği törenden konuşması:
