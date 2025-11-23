Üzerinde Servet Taşıyor: Ebru Gündeş'in Takılarının Değeri Dudak Uçuklattı!
Ebru Gündeş, son paylaşımıyla ortalığı fena karıştırdı. “Mavi de huydur bizde” notuyla poz veren ünlü şarkıcı, sade görünümüne rağmen üzerindeki milyonluk takılarla dikkatleri üzerine çekti. Kolyelerden saate, tektaştan bileziklere kadar tüm aksesuarlarının toplam değeri dudak uçuklattı.
İşte detaylar!
İş insanı Murat Özdemir’den iki ay önce anlaşmalı olarak boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündemde.
Paylaşımda yer alan kolyesi, çift sıralı pırlanta kolyesi, lüks marka saati, dev tektaşı, küpeleri ve bilezikleri tek tek incelendi.
