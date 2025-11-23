Üzerinde Servet Taşıyor: Ebru Gündeş'in Takılarının Değeri Dudak Uçuklattı!

onedio
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.11.2025 - 10:15

Ebru Gündeş, son paylaşımıyla ortalığı fena karıştırdı. “Mavi de huydur bizde” notuyla poz veren ünlü şarkıcı, sade görünümüne rağmen üzerindeki milyonluk takılarla dikkatleri üzerine çekti. Kolyelerden saate, tektaştan bileziklere kadar tüm aksesuarlarının toplam değeri dudak uçuklattı. 

İşte detaylar!

Kaynak: Magazin Burada

İş insanı Murat Özdemir’den iki ay önce anlaşmalı olarak boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündemde.

“Mavi de huydur bizde” notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken, dikkatleri çeken asıl detay kıyafetler değil, üzerindeki takılar oldu. 

Ünlü sanatçının sade görünümüne eşlik eden mücevherlerin değeri dudak uçuklattı.

Paylaşımda yer alan kolyesi, çift sıralı pırlanta kolyesi, lüks marka saati, dev tektaşı, küpeleri ve bilezikleri tek tek incelendi.

Yapılan hesaplamalara göre Gündeş’in üzerinde taşıdığı takıların toplam değeri yaklaşık 23,8 milyon lira.

Listenin detayları ise şöyle:

  • Kolyesi: 150 bin dolar

  • Çift sıralı kolye: 40 bin dolar

  • Saat: 86 bin 200 Euro

  • Tektaş yüzük: 200 bin dolar

  • Küpeler: 15 bin dolar

  • Bilezikler: 28 bin + 45 bin dolar

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
