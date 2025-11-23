onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
23 Kasım Pazar Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?

23 Kasım Pazar Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.11.2025 - 09:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 23 Kasım Pazar için Diyarbakır hava durumu raporunu paylaştı. Diyarbakır’da bugün de yağış beklenmiyor. Sabah serinliği gün içinde yerini ılık ve güneşli bir havaya bırakıyor. Sıcaklık öğlen saatlerinde 16 dereceye kadar çıkıyor. Akşam ise hava hızla soğuyor. Şehrin Pazar günü plan yapacakları için son derece keyifli bir hava hakim diyebiliriz.

İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

23 Kasım Pazar Diyarbakır’da Hava Nasıl Olacak?

23 Kasım Pazar Diyarbakır’da Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre gün sabah saatlerinde 14 derecelik bir serinlikle başlayacak. Nem oranı %43 civarında seyrederken rüzgar oldukça hafif esecek. Günün ilerleyen saatlerinde hava biraz daha ısınıyor.

Öğle saatlerine doğru sıcaklık 18 dereceye kadar yükseliyor. 15.00-18.00 arasında sıcaklık 16 derece civarında kalacak ve nem oranı %57’ye yükselecek. Akşam saatlerine gelindiğinde sıcaklık 11 dereceye düşüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise hava hızla soğuyarak 7 dereceye kadar geriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın