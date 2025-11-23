23 Kasım Pazar Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 23 Kasım Pazar için Diyarbakır hava durumu raporunu paylaştı. Diyarbakır’da bugün de yağış beklenmiyor. Sabah serinliği gün içinde yerini ılık ve güneşli bir havaya bırakıyor. Sıcaklık öğlen saatlerinde 16 dereceye kadar çıkıyor. Akşam ise hava hızla soğuyor. Şehrin Pazar günü plan yapacakları için son derece keyifli bir hava hakim diyebiliriz.
İşte detaylar!
23 Kasım Pazar Diyarbakır’da Hava Nasıl Olacak?
