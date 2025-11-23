Babasının Kopyası Olmuş: Taze Anne Gizem Karaca, Minik Kızı Leyla Yaz'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
Çiçeği burnunda anne Gizem Karaca kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Karaca'nın minik kızı babasına benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Bakın minik Leyla Yaz kime benziyor. Güzel oyuncu paylaşımına 'Dayanamadım, güzel bir fotoğraf koydum. İlk defa yüzü belli, nazar boncuğu bırakın! Ufak da olsa bir böcüklenirse, bilirim' notunu düştü.
Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanıdığımız ünlü oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.
Geçtiğimiz Ağustos ayında da doğum yapmış ve kızının isminin de Leyla Yaz olduğunu öğrenmiştik.
