Babasının Kopyası Olmuş: Taze Anne Gizem Karaca, Minik Kızı Leyla Yaz'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.11.2025 - 08:51

Çiçeği burnunda anne Gizem Karaca kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Karaca'nın minik kızı babasına benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.  Bakın minik Leyla Yaz kime benziyor. Güzel oyuncu paylaşımına 'Dayanamadım, güzel bir fotoğraf koydum. İlk defa yüzü belli, nazar boncuğu bırakın! Ufak da olsa bir böcüklenirse, bilirim' notunu düştü.

Buyrun detaylara 👇

Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanıdığımız ünlü oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.

2024 yılında hamile olduğunu duyuran Karaca sık sık sosyal medya hesaplarından karnı burnunda pozlar paylaşmıştı. Hatta bir paylaşımına 'Hayatım boyunca Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyormu? Onu yeme bunu içme... VB... Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyfli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep.' notunu düşmüştü. 

Bebeğinin cinsiyetini de paylaşan güzel oyuncu kız bebek beklediklerini müjdelemişti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında da doğum yapmış ve kızının isminin de Leyla Yaz olduğunu öğrenmiştik.

Aradan 5 ay geçtikten sonra kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Kime benzediği merak edilen Leyla Yaz'ın hık demiş babasının burnundan düşmüş! Gizem Karaca paylaştığı kareye, 'Dayanamadım güzel fotoğraf koydum. İlk defa yüzü belli, nazar boncuğu bırakın! Bakın ufakcıkta olsun böcüklenirse sizden bilirim' notunu düştü.

Biz de aman nazar değmesin diyelim. ❤️🍼

