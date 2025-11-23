Babasının Kopyası Olmuş: Taze Anne Gizem Karaca, Minik Kızı Leyla Yaz'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!

2024 yılında hamile olduğunu duyuran Karaca sık sık sosyal medya hesaplarından karnı burnunda pozlar paylaşmıştı. Hatta bir paylaşımına 'Hayatım boyunca Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyormu? Onu yeme bunu içme... VB... Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyfli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep.' notunu düşmüştü.

Bebeğinin cinsiyetini de paylaşan güzel oyuncu kız bebek beklediklerini müjdelemişti.