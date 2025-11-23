Emine Özilhan'ın Yaptığı Şaşırttı: Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan Boşanmasında Kaynana Gerçeği Ortaya Çıktı!

Yasemin Ergene, yakınlarına bu evlilik için çok çabaladığını, oyunculuğu bıraktığını, kayınvalidesinin isteğiyle üniversite okuduğunu bile söyledi. Buna rağmen ilişkideki yıpranmanın durmadığını belirttiği konuşuluyor.

Boşanmanın ardından ortaya atılan 'ihanet', 'cimrilik', 'doktor aşkı' gibi iddiaların büyük bölümünü taraflar yalanlarken; estetik operasyon için gittiği estetik cerrahla adı çıkan dedikoduyu da Ergene net bir dille reddetti.