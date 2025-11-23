onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Emine Özilhan'ın Yaptığı Şaşırttı: Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan Boşanmasında Kaynana Gerçeği Ortaya Çıktı!

Emine Özilhan'ın Yaptığı Şaşırttı: Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan Boşanmasında Kaynana Gerçeği Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.11.2025 - 12:19

Yasemin Ergene’nin uğruna kariyerini bıraktığı evliliği geçtiğimiz aylarda tek celsede sonlanmıştı. İzzet Özilhan’la 14 yıl sonra boşanan Ergene’nin, hemen ardından kayınvalidesi Emine Özilhan’ı takipten çıkması 'Evliliğin bitmesinde kaynana etkisi var mı?' sorularını beraberinde getirmişti. Ancak gerçek çok başka çıktı. Ergene’nin yakın çevresine, Emine Özilhan’ın evliliklerini kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini söylediği öne sürüldü. 

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ya...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazinin ilgiyle takip ettiği çiftlerden biri hiç şüphesiz Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’dı.

Magazinin ilgiyle takip ettiği çiftlerden biri hiç şüphesiz Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’dı.

İkilinin hikayesi 2006 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile Yasemin Ergene’nin tanışmasıyla başladı. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Ergene, sosyetenin yıldızı olarak anılan bu ilişkiyle bir anda bambaşka bir hayatın içine girdi. 2011’de Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen görkemli düğün, 'masal gibi' yorumlarıyla magazin tarihine geçti. Çiftin bu evlilikten iki kızları oldu: Ela ve Emine. Özellikle küçük kızlarına kayınvalidesi Emine Özilhan’ın adını vermeleri, gelin-kaynana ilişkilerinin ne kadar güçlü ve sıcak olduğunu gösteriyordu.

Ancak ne olduysa son yıllarda oldu.

Ancak ne olduysa son yıllarda oldu.

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan 14 yılın ardından yollarını ayırma kararı aldı. Anlaşmalı olarak gerçekleşen boşanmanın hemen ardından Ergene’nin ilk işi, kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Instagram’dan silmek oldu. Bu hamle bir anda 'Evliliğin bitmesinde Emine Hanım’ın payı var mı?' sorularını doğurdu.

Fakat işler göründüğü gibi değilmiş.

Fakat işler göründüğü gibi değilmiş.

Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre; Yasemin Ergene, yakın çevresine Emine Özilhan’ın evliliklerini bitmemesi için büyük çaba gösterdiğini açıkça söylemiş. Hatta geçmişte yaşanan krizlerde en çok Emine Hanım’ın araya girdiği, çifti yakınlaştırmak için uğraştığı iddia edildi.

Bu krizlerin ilki 2020 yılında patlak vermişti.

Bu krizlerin ilki 2020 yılında patlak vermişti.

İzzet Özilhan’ın model Ezgi Öcel’in paylaşımlarını beğenmesi büyük gerginlik yaratmış, modelin 'Yine başladı büyük fanım' çıkışı olay olmuştu. Yasemin Ergene eşini takibi bırakmış, birlikte fotoğraflarını silmişti. Krizi yatıştırmak da yine Emine Özilhan’a düşmüş, çift lüks tekneleriyle Marmaris’e gidip barış pozu vermişti. Fakat o fotoğrafların ardında sosyetede dolaşan dedikodu şuydu: 'Araları artık eskisi gibi değil.'

2025 baharında çift tamamen yollarını ayırmaya karar verdi.

2025 baharında çift tamamen yollarını ayırmaya karar verdi.

Yasemin Ergene, yakınlarına bu evlilik için çok çabaladığını, oyunculuğu bıraktığını, kayınvalidesinin isteğiyle üniversite okuduğunu bile söyledi. Buna rağmen ilişkideki yıpranmanın durmadığını belirttiği konuşuluyor.

Boşanmanın ardından ortaya atılan 'ihanet', 'cimrilik', 'doktor aşkı' gibi iddiaların büyük bölümünü taraflar yalanlarken; estetik operasyon için gittiği estetik cerrahla adı çıkan dedikoduyu da Ergene net bir dille reddetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın