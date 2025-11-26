Bu Sevimli Kız Çocuğunu Tanıyabildiniz mi? Doktorlar Dizisinin Ela'sıydı!
Ünlülerin çocukluk fotoğrafları magazin dünyasında her zaman merak konusu oluyor. Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle birçoğumuzun tanıdığı Yasemin Ergene, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından çocukluğuna dair bir karesini paylaştı. Paylaşımına da 'Ne kadar güler yüzlüymüşüm 🥰' notunu düştü.
Gelin birlikte bakalım. 👇
Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela Altındağ rolüyle milyonların sevgisini kazanan Yasemin Ergene'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıl mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun 2012 doğumlu Emine ve 2013 doğumlu Ela isminde iki kızı bulunuyor.
Küçüklük fotoğrafını paylaştı!
