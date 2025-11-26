onedio
Bu Sevimli Kız Çocuğunu Tanıyabildiniz mi? Doktorlar Dizisinin Ela'sıydı!

Gülistan Başköy
26.11.2025 - 10:57

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları magazin dünyasında her zaman merak konusu oluyor. Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle birçoğumuzun tanıdığı Yasemin Ergene, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından çocukluğuna dair bir karesini paylaştı. Paylaşımına da 'Ne kadar güler yüzlüymüşüm 🥰' notunu düştü.

Gelin birlikte bakalım. 👇

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela Altındağ rolüyle milyonların sevgisini kazanan Yasemin Ergene'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

2006 yılında yayınlanan dizinin kadrosunda Melike Guner, Mehtap Altınok, Kutsi, Devrim Nas, Bekir Aksoy, Yağmur Atacan, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi birbirinden önemli isimler yer alıyordu. 

4 sezon boyunca reyting rekorları kıran dizide başrol oynayan Ergene tam da yıldızının parladığı dönemde 2011 yılında radikal bir karar vererek evlenmiş ve mesleğini bırakmıştı.

İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıl mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun 2012 doğumlu Emine ve 2013 doğumlu Ela isminde iki kızı bulunuyor.

Ancak çift geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız anlaşmalı olarak boşandı. Ergene boşanır boşanmaz da kendini sosyal medya fenomenliğine adadı. Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan güzel oyuncuya teklifler de yağıyor. Hatta son iddiaya göre Ergene'ye dijital platformdaki bir yapım için bölüm başına 1.5 milyon TL'lik teklif geldi.

Tekrar ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilirken geçtiğimiz saatlerde paylaşımıyla dikkat çekti.

Küçüklük fotoğrafını paylaştı!

Yasemin Ergene paylaşımına da 'Ne kadar güzel yüzlüymüşüm 🥰' notunu düştü.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
