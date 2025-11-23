Copy-Paste Aile: Süreyya Leyla ve Fikret Ali'nin Son Hali "Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Klonu" Dedirtti!

Şimdilerde karı-koca Sekizinci Aile dizisi ile gündemde. Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Çağlar Çorumlu, Melisa Döngel gibi sevilen oyuncuların yanı sıra Atay'ın biricik eşi Hazal Kaya da yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde ekibin tamamı galada yan yana gelmiş hatta Hazal Kaya ve. Melisa Döngel arasında ufak bir yer kapmaca krizi yaşanmıştı. Kaya, sosyal medyada gündem olan o anlar için 'O bir anlık bir şuursuzluk. Böyle ufacık bir şuursuzluğa bu kadar anlam yüklenmesi beni güldürdü açıkçası. Çünkü yani hatırlatmam gerekir ki yapım şirketimiz aynı zamanda dizinin ortak yapımcısı, bizim bebeğimiz gibi bu iş ve Melisa'nın da dahil olduğu şahane bir ansambl kadromuz var. En sevdiğimiz şey de birbirimizi parlatmak, dolayısıyla çok da üstüme alınamadım meseleyi' açıklamasında bulunmuştu.