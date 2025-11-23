onedio
Copy-Paste Aile: Süreyya Leyla ve Fikret Ali'nin Son Hali "Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Klonu" Dedirtti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.11.2025 - 15:57

Hazal Kaya ile Ali Atay, Sekizinci Aile dizisinin galasında çocukları Fikret Ali ve Süreyya Leyla’yla poz verdi. Yıllardır babasına benzerliğiyle gündem olan Fikret Ali’ye alışığız ama bu kez küçük Leyla Süreyya’nın annesine benzerliği dikkat çekti. Çocukların son halini görenler “Fotoğrafta iki tane Hazal Kaya, iki tane Ali Atay var!” yorumu yaptı.🧿

İşte o kareler ve gelen yorumlar 👇

2019 yılında evlenen ve magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftleri arasında yer alan Hazal Kaya ve Ali Atay'ı tanımayanınız yoktur.

Şimdilerde karı-koca Sekizinci Aile dizisi ile gündemde. Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Çağlar Çorumlu, Melisa Döngel gibi sevilen oyuncuların yanı sıra Atay'ın biricik eşi Hazal Kaya da yer alıyor. 

Geçtiğimiz günlerde ekibin tamamı galada yan yana gelmiş hatta Hazal Kaya ve. Melisa Döngel arasında ufak bir yer kapmaca krizi yaşanmıştı. Kaya, sosyal medyada gündem olan o anlar için 'O bir anlık bir şuursuzluk. Böyle ufacık bir şuursuzluğa bu kadar anlam yüklenmesi beni güldürdü açıkçası. Çünkü yani hatırlatmam gerekir ki yapım şirketimiz aynı zamanda dizinin ortak yapımcısı, bizim bebeğimiz gibi bu iş ve Melisa'nın da dahil olduğu şahane bir ansambl kadromuz var. En sevdiğimiz şey de birbirimizi parlatmak, dolayısıyla çok da üstüme alınamadım meseleyi' açıklamasında bulunmuştu.

Sadece o da değil!

Galada birçok detay sosyal medya kullanıcılarının diline dolanırken bunlardan biriz de Hazal Kaya'nın yeni yaptırdığı dişleri olmuştu. Doğallığına alıştığımız güzel oyuncunun dişinden kaynaklı yüzündeki değişimi çok konuşulmuş 'Eski hali daha iyiydi' yorumları peşi sıra gelmişti.

Gelen yorumların tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

İşte o galadan bir kaç kareyi geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşan Hazal Kaya bu kez çocuklarıyla gündeme geldi.

Hazal Kaya ve Ali Atay galaya çocukları Fikret Ali ve Süreyya Leyla'yla birlikte katılmıştı. Çiftin çocuklarının son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Fikret Ali’nin doğduğu ilk günden beri babası Ali Atay’ın adeta kopyası olduğu biliniyordu. Hatta Fiko büyüdükçe bu benzerlik daha da belirginleşmiş, “Ali Atay’ın mini ikizi” yorumları yapılmıştı. Bu kez ise Süreyya Leyla'nın annesine benzerliği olay oldu. Fikret Ali de son haliyle 'babasının klonu olma yolunda ilerlemeye devam ediyor' dedirtti.

