Copy-Paste Aile: Süreyya Leyla ve Fikret Ali'nin Son Hali "Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Klonu" Dedirtti!
Hazal Kaya ile Ali Atay, Sekizinci Aile dizisinin galasında çocukları Fikret Ali ve Süreyya Leyla’yla poz verdi. Yıllardır babasına benzerliğiyle gündem olan Fikret Ali’ye alışığız ama bu kez küçük Leyla Süreyya’nın annesine benzerliği dikkat çekti. Çocukların son halini görenler “Fotoğrafta iki tane Hazal Kaya, iki tane Ali Atay var!” yorumu yaptı.🧿
İşte o kareler ve gelen yorumlar 👇
2019 yılında evlenen ve magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftleri arasında yer alan Hazal Kaya ve Ali Atay'ı tanımayanınız yoktur.
Sadece o da değil!
İşte o galadan bir kaç kareyi geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşan Hazal Kaya bu kez çocuklarıyla gündeme geldi.
